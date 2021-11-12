GAÜN'ün işbirliği projesiyle organik meyvelerin kalitesi artacak

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, Doç. Dr. Derya Koçak Yanık, Dr.Hatice Neval Özbek ve Dr. Aysel Elik'in görev aldığı, "Sürdürülebilir ve Yüksek Kaliteli Organik Meyve Ürünleri Üretmek İçin Özel Olarak Tasarlanmış Yenilikçi İşleme" projesinin yıllık toplantısı pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği NH2020 SUSFOOD2 CORE Organic Cofunds kapsamında desteklenen ve geçtiğimiz yıl başlayan projenin birinci yıl toplantısına Türkiye'nin yanı sıra, İtalya, Finlandiya, İngiltere, Polonya ve Romanya'yı temsil eden proje ortakları katıldı.

Proje Koordinatörü Bologna Üniversitesinden Prof. Dr. Pietro Rocculi'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, iş paketleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sunumu ile devam etti. Proje kapsamında radyofrekans kurutma teknolojisi ile üç farklı meyve; çilek, elma ve portakalın kurutulması ve kurutulan ürünlerin kalite parametrelerinin incelenmesi sorumluluğunu üstlenen GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, çilek özelinde gerçekleştirmiş oldukları çalışma sonuçlarını proje ortakları ile paylaştı. Gaziantep Üniversitesi ekibi, özellikle radyofrekans kurutmanın antosiyanin biyoyararlılığı üzerine etkileri konusunda yapılacak çalışmaları Finlandiya ekibi ile ortak yürütmektedir. Bu çalışmaların temel amacı; organik meyvelerin kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, tüketici güveninin sağlanması ve yan ürünlerin değerlendirilmesidir. - GAZİANTEP

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