GAÜN'ün "İletişim ve Toplumsal Dönüşüm: Yorumsamacı ve Etnografik Bir Yaklaşım" kitabı yayımlandı
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GAÜN'ün "İletişim ve Toplumsal Dönüşüm: Yorumsamacı ve Etnografik Bir Yaklaşım" kitabı yayımlandı

24.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:19
GAÜN'ün

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi akademisyenleri ve yüksek lisans öğrencilerinin hazırladığı "İletişim ve Toplumsal Dönüşüm: Yorumsamacı ve Etnografik Bir Yaklaşım" kitabı yayımlandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi akademisyenleri ve yüksek lisans öğrencilerinin hazırladığı "İletişim ve Toplumsal Dönüşüm: Yorumsamacı ve Etnografik Bir Yaklaşım" kitabı yayımlandı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, fakültenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Emre Köksalan, Doç. Dr. Gökhan Gökgöz ve Doç. Dr. Bayram Oğuz Aydın'ın editörlüğünü yürüttüğü kitap, İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Programı yüksek lisans öğrencilerinin tez çalışmalarından oluşuyor.

Kitap, Gaziantep yerelindeki kültürel pratikler, yerelde sinema gibi birçok olguyu okuyucuya sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof Dr. Köksalan, halihazırdaki ögrencilerin ve mezunların araştırmalarından oluşan kitabın iletişim ve toplumsal dönüşüm ilişkisi açısından önemli olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Bayram Oğuz Aydın da öğrencilerin programda yaptıkları çalışma ve çıktıları kitapla taçlandırdıklarını ifade etti.

Doç. Dr. Gökhan Gökgöz ise çalışmanın yaşama dokunan çok güçlü metinler barındırdığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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