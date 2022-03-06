GAZİANTEP - GAÜN Tekstil Mühendisliği öğrencilerine burslu ve iş garantili eğitim

İSTANBUL (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerine burslu ve iş garantili eğitim imkanı sağlanıyor.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve GAÜN arasında imzalanan ve öğrencilere okul sıralarında burs, mezuniyet sonrası da "iş garantisi" sağlayan protokolle, GAÜN Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilerin sayısı büyük oranda arttı.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Topalbekiroğlu, AA muhabirine, lisansta 114, yüksek lisansta 16 ve doktora da ise 13 öğrencilerinin eğitim aldığını söyledi.

Çin'in 2000'li yılların başında tekstil sektörüne girmesi ve 2008'deki küresel ekonomik krizle sektördeki kar marjının düştüğünü, bunun sonucunda da tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilerin olumsuz etkilendiğini ifade eden Topalbekiroğlu, daha sonraki yıllarda krizin ortadan kalkmasıyla durumun iyileşmeye başladığını anlattı.

Son yıllarda tekstilde önemli eleman ihtiyacın yaşandığına işaret eden Topalbekiroğlu, İTKİB, YÖK ve GSO ile GAÜN arasında imzalanan anlaşmalarla öğrencilere önemli fırsatların sunulduğunu vurguladı.

"Öğrencilerimize, sanayi odamız 2 yıl iş garantisi sağlayacak"

Öğrencilerin bölüm tercihinde önemli artışın yaşandığını anlatan Topalbekiroğlu, şunları kaydetti:

"Bu protokoller iş garantilidir. Tekstil mühendisliğini tercih edecek öğrenciler, ilk 80 binde olmaları ve ilk 5 tercihte bulunmaları halinde eğitim boyunca asgari ücretle bir burs alacak. Bunun yanında mezun olduklarında ise iş garantisi sağlanacak. Bununla birlikte 2019 yılındaki yerleştirmelerle bölümlerdeki yerleştirme oranı yüzde 80'e ulaşmıştır. İlk 80 binde öğrenci almaya başlamıştır. 2019, 2020 ve 2021 yılı yerleştirme oranlarımız yüzde 100'e ulaşmıştır. Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimize, sanayi odamız 2 yıl iş garantisi sağlayacak, tabii ki bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bölümü 9 yarı yılda, 2,1 ortalamayla bitirmelidir, merkezi yabancı dil sınavında ise 55 almalarını istiyoruz. Bu şartları sağlayan öğrencilere iş sağlanacak. Gaziantepli sanayiciler, son 2-3 yıldır öğrenci talebinde bulunmaktadır. Şu an yetiştiremiyoruz, şu an mezun olup da çalışmayan hiçbir öğrencimiz yok."

Bölümün 2. sınıf öğrencisi Sevcan Bakır da iş imkanının çok rahat olmasından dolayı bu bölümü seçtiğini belirterek, "Biz mezun olduğumuzda iş sıkıntımız ve arayışımız olmuyor. Çok rahat staj yapabiliyoruz. Tekstil ülkesi olduğumuz için birçok iş imkanımız var. Tekstil sektörü ve insan yaşamı bitmedikçe bizim sektörümüz de sekteye uğramayacak bir sektördür. Bu bölümde okumaktan gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.