Gaün Rektörü Prof. Dr. Gür Açıklaması

Gaziantep Üniversitesi Akademik Genel Kurulunda konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Yıllardır gelen geleneğimizden güzel işleri kurumsallaştırdık ve geleceğe doğru adım atıyoruz" dedi.



Rektör Prof. Dr. Gür, Gaziantep Üniversitesinin 44 yıllık neredeyse yarım asırlık geleneği olan geçmişini geleneğe dönüştüren, gelenekleşen ama aynı zamanda da geleceğe vizyon oluşturan bir kadim üniversite olduğunu vurguladı. Rektör Prof. Dr. Gür, "Bu üniversite o kadar büyüdü ki, 50 bin küsur öğrencisi oldu. Gelen giden harmanladığımızda şu anda idari akademik personelle 3 bin kişilik koca bir eğitmen ordumuz var. Uluslararası öğrencilerimiz de 107 ülkeden, kendi öğrencilerimizi harmanladık ve aynı zamanda gönül köprülerimizi açarak harika bir kampus oluşturduk. Üniversitemiz çok büyüyor ama öğrenci sayımızı mümkünse donduralım, akademik olarak da kaliteli bir eğitim vererek fiziki mekanlarımızı maksimum kullanalım. Lisansüstü programlarda büyüyoruz. Ön lisans, lisans, yüksek lisans bütün hepsini katarsanız en büyük büyüme payı yüksek lisans ve doktora programlarında. Bu da bir üniversitenin gerçekten geleceğe taşımak için yeni atılımlar ve yeni programlarının Türkiye'de sahiplenildiği anlamına geliyor" diye konuştu.



Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili bilgileri de paylaşan Rektör Prof. Dr. Gür, "Gaziantep'in özel şartlarına rağmen savaşı en sıcak yaşayan ve dışarıdan bakıldığında savaş sınırında kabul edilebilir şehre eğer daha fazla sayıda bu yıl 800 ek ilave öğrenci geliyorsa bu aynı zamanda Gaziantep Üniversitemizin tanınırlığını, bilinirliğini ve aynı zamanda güven duyulduğunu gösteriyor" ifadelerinde bulundu.



"İlk 25 üniversite içerisine girdik, hedefimiz ilk 10'a girmek"



YÖK'ün son zamanlarda ihtisaslaşan üniversiteler istediğini, bununla ilgili çalışmalar yapıldığını aktaran Prof. Dr. Gür şöyle konuştu: "Devlet üniversiteleri içerisinde ihtisaslaşma belgeleri ve projelerimiz üzerinden değerlendirdikten sonra ilk 25 üniversite içerisine girdik. Akabinde bizden detaylı programlarımız, hangi alanda özelleşeceğimiz ve buna alt yapı potansiyelimiz var mı ve bunu sürdürülebilir mi, bunun için bizden raporlandırma istediler, hazırladık ve gönderdik. İlk 10 üniversite içerisine gireceğiz, hedefimiz bu. İlk 10 üniversite içerisine girdiğimiz zaman şöyle avantajımız olacak, belli alanlarda özelleşeceğiz o alanlara kadrolar daha fazla tahsis edilecek, bütçeler açılacak ve o alanlarla ilgili sizin bursiyer çalıştırmanız, araştırma görevlisi almanız ve doktora programlarını daha hızlı açmanız sağlanacak. Diğer üniversitelerden farklı bir konuma oturtulacaksınız. Biz bunu yapabiliriz. 10 üniversite arasına girmek için belgeleri gönderdik ve şu anda değerlendirme aşamasında."



"İntörnlük bizim gururumuz"



Kadim bir üniversite olarak geçmişten gelen bazı güzel başarıları olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gür şunları söyledi: "Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun ile birlikte çalışırken güzel adımlar atıldı. İntörnlük bizim gururumuz. Mühendislik Fakültesi'nde başladık zaten tıpta vardı sağlığa taşıdık. İlginçtir biz birkaç yıl önce bu adımı atarken YÖK şu anda bunu tüm üniversitelere yaymaya çalışıyor ve bunu tüm üniversitelerde uygulama çabasında. Bu bizim iftihar tablomuz. Türkiye'de İngilizce, Türkçe, Arapça eğitim veren tek üniversiteyiz. Arapça ders veren hocalarımıza ödeme kalemindeki hukuksal sorunlarımız olmakla birlikte biz bu programın arkasındayız. Kısa sürede de bazı şeyleri çözme yoluna gideceğiz. Arapça eğitim bizim markalarımızdan biri."



Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda trimester uygulamasının devam ettiğini ama geçmişten uygulamaya başlayan bu programlarla birlikte yeni uygulamaya geçilen bazı noktalar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gür, "Akreditasyon ve kalite çalışmalarını büyük hızla sürdürüyoruz. Çünkü kurumsallaşmak istiyorsak kişiye, adamına, gelene göre kurumlar her gün karar değiştirmemeli. Kurumlar kadim geleneklerini sürdürmeli. Bu yüzden de kalite kontrolü ve aynı zamanda da akreditasyon kurumlarının denetimi gerekiyor. Bu kendi isteğimizle yapıyoruz" dedi.



"Toplumsal duyarlılık projeleri bizim bir markamız"



Prof. Dr. Gür, Toplumsal Duyarlılık Projeleri bizim bir markamız, geçmişten gelen kadim bir geleneğimizdir ve harika projeler çıkarıyoruz diyerek, bu projelere yeni projeler eklediklerini söyledi. Konuşmasında Toplumsal Duyarlılık Projeleri konusunda bilgi veren Prof. Dr. Gür, "Projelerde uluslararası öğrencileri entegre etme projesi diğer taraftan trafik hayattır projeleri, okumak ve özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan dezavantajlı çocukların elinden tutmak ve down sendromlu çocukları hayatta tutmak bütün bu projeler içerisinde sizin bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz büyük çaba sarf ederek katkı sağladılar" şeklinde konuştu.



GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Akademik Personel Belge Takdim Töreninde; Gaziantep Üniversitende yeni göreve başlayan akademik personele, unvan alan, 25 hizmet yılını dolduran, emekli olan ve vefat eden akademik personel yakınlarına Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından belgeleri takdim edildi. - GAZİANTEP