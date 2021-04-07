GAÜN Rektörü Özaydın'ın korona virüs testi pozitif çıktı
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GAÜN Rektörü Özaydın'ın korona virüs testi pozitif çıktı

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GAÜN Rektörü Özaydın'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre rahatsızlanmasının ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek Covid-19 testi yaptıran Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın test sonucu pozitif çıktı. Test sonucunun ardından hastanede tedaviye alınan Özaydın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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