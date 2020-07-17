GAÜN Rektörlük personeline Covid-19 bilgilendirme eğitimi
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GAÜN Rektörlük personeline Covid-19 bilgilendirme eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Örnek Mete tarafından GAÜN personellerine COVİD-19 konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

GAÜN Rektörlük personeline Covid-19 bilgilendirme eğitimi
17.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:56

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Örnek Mete tarafından GAÜN personellerine COVİD-19 konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün katılımıyla Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde; bulaş bazlı önlemler, COVİD-19 belirtileri, yayılımı, personelin kendisinde belirtileri gördüğünde yapılacaklar, izolasyon kuralları, standart enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Eğitimde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, COVİD-19'da yeni bazı normallerin başladığını hatırlatarak, özellikle devlet kurumları başta olmak üzere hareket alanlarını COVİD-19'a göre hijyen ve korunma tedbirleri açısından düzenlemeler yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Gür, "TSE'nin de bu konuda yeni başlattığı bir program var. Bu program da, Türkiye'de üniversiteler içerisinde rektörlük binaları en hareketli alanlar olduğu için üniversiteleri temsilen rektörlüklerin COVİD-19 kapsamında güvenli alanlar olduğuna dair TSE belgelendirme yapıyor. İlk olarak bizim üniversitemizden başlatıyoruz. Bunun için rektörlükte çalışan ben dahil olmak üzere hepinizin belli eğitimi alması gerekiyor. Bu eğitim açısından da bugün ilk programımızı başlatmış olduk" şeklinde konuştu.

GAÜN Dr. Öğretim Üyesi Özlem Örnek Mete artan COVİD-19 sayılarına işaret ederek, "Bu sayılarla, hizmetimizi halkımıza vermeye çalışıyoruz. Ancak, sosyal mesafe korunmazsa kişisel koruyucu ekipman yani maske kullanımına özen gösterilmezse artacak sayılar karşısında herkes çaresiz kalacaktır" dedi. GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin COVİD-19 konusunda aldığı önlemler konusunda bilgilendiren Dr. Öğretim Üyesi Özlem Örnek Mete, salgın başladığı günden itibaren hatta Türkiye'de ilk vaka açıklanmasından daha önce pandemi eylem planlarını hazırladıklarını belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Örnek Mete, "Hangi alanlarda kimlerin takip edileceğini hangi hastaların nereye yatırılacağını ayarladık. COVİD şüphesi olan bir hasta, hastaneye geldiğinde normal poliklinik dolaşımına sokmadan bu kişileri acilde hazırladığımız özel COVİD polikliniğine yönlendirecek personel ve kişilerin ayarlamasını yaptık. COVİD Polikliniği adı altında acil bünyesinde yeni bir poliklinik oluşturduk. Burada hastanın testleri ve görüntüleme yöntemleriyle hastalığın tespiti yapılıyor. Burada süren bir hastane döngüsü devam ediyor. Bir yandan da normal hastalarımız var. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf hastalarımızı COVİD hastalarıyla temas ettirmeden görüntülemelerinin yapılabilmesi için yeni bir tomografi cihazıyla ayrı bir alanda tomografilerinin çekilmesine özen gösterdik. Alanların, yüzeylerin nasıl temizleneceğine dair eğitimler verdik. Burada verdiğimiz eğitimin daha tıbbi olanını kendi personellerimize anlattık. Kişisel koruyucu ekipman dediğimiz maske, eldiven, önlük bunların nasıl kullanılacağına dair eğitimler verdik. Tetkiklerin, raporların hızlanması için bölüm başkanlarıyla görüşmeler yaptık. İzolasyon servisi sayısal olarak her bir aşamada, her hasta artışında daha fazla hastaya hizmet verebilmek için yeni servisler, nereler kullanılacak strateji planları oluşturduk" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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