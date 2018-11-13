Gaün Oğuzeli Myo İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Tek Yürek

2017 Yılından bu yana Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine yürütülen tek Erasmus Plus projesi olan "İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma" projesi ekibi, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile bir araya geldi.

Proje Yürütücülerinden GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası, Öğr. Gör. Gülsüm Günbala Güven, İş Güvenliği Uzmanı ve Elek. Yük. Müh. Öğr. Gör. Derya Çevik Taşdemir ve Proje Uzmanı Şehnaz Sakıcı'dan oluşan proje ekibi Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret ederek projenin gidişatı hakkında istişarede bulundu. Toplantının gündeminde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın projeye olan desteği ve sonraki süreçte öngörülen çalışmalar, Aralık 2018'de Polonya'da düzenlenecek olan 3. Ulusötesi toplantının ayrıntıları, yaklaşık bir yıllık süre içerisinde proje kapsamında yapılan çalışma ve faaliyetler ile gerçekleşecek diğer projeler yer aldı. Rektör Prof. Dr. Gür toplantı ve iş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili olarak, "Ülkemiz açısından öncelikli konular arasında yer alan iş sağlığı ve güvenliği bilincinin arttırılması ve bu konuda proaktif bir yaklaşımın önemli olduğunu düşünüyorum" diyerek, "5 adet Organize Sanayi Bölgesine sahip olan Gaziantep'te iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak çalışmalara üniversite olarak katkı sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle bu kapsamda 'Güvenliğin İnsan Hayatına İzdüşümü' sloganıyla yola çıkan Avrupa Birliği projesini hem kentimiz hem de ülkemiz adına çok değerli buluyorum. Bizler bu kapsamda yönetim olarak her anlamda destek vermeye hazırız" diye konuştu. - GAZİANTEP