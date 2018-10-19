Gaün Öğrencilerinden Gaziantep'in Tarihi Yerlerine Teknik Gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GİZ) işbirliğinde gerçekleştirilen, "Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Eğitim" projesi kapsamında teknik gezi düzenlendi.

GAÜN ve GİZ tarafından desteklenen projede Türk ve Suriyeli öğrencilerin akademik olarak bilgilerinin ve tecrübelerinin arttırılması ile Türk ve Suriyeli öğrencilerin kaynaşmasının sağlanması amaçlanıyor. Gezi kapsamında, Gaziantep Belkıs/Zeugma Antik Kenti çevresinde biyolojik çeşitlilik incelendikten sonra, bölgenin tarihi ve turistik değerleri hakkında bilgi alındı. Ayrıca, Şanlıurfa Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda gözlem yapıldı. Halfeti Rumkale bölgesinde sucul ekosistem incelenerek, örnekler toplandı.

GAÜN Biyoloji Bölümü Arapça programı öğrencisi Ahmed Faraj tarafından organize edilen teknik geziye GAÜN Biyoloji Bölümü Arapça ve Türkçe programı öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı. - GAZİANTEP