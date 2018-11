Gaün Öğrencileri Gazianteplilere Organ Naklinin Önemini Anlattı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Organ Nakilleri Topluluğuna üye öğrenciler Gaziantep Demokrasi Meydanında ve SANKO Park Alış-Veriş Merkezinde stant açarak, organ bağışı hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Türkiye'de şu an yaklaşık 25 bin vatandaşın organ nakli beklediğini söyleyen Organ Nakilleri Topluluğu Başkanı Tıp Fakültesi öğrencisi Deniz Saçlı, her geçen gün nakil bekleyen hastaların umutları tükenmekte ve çaresiz şekilde hasta yatağında kendilerine uygun organın çıkmasını beklediklerini belirtti. Saçlı, "Vatandaşlarımızın Organ bağışı konusunda duyarsız oluşu nakil bekleyen hastaların umutlarını daha da tüketmekte. İşte tam bu noktada biz Gaziantep Üniversitesi Organ Nakli Öğrenci Topluluğu olarak devreye giriyoruz. Bu çerçevede her sene organ bağış haftasında etkinlikler yapmaktayız. Bir bağış bir hayat kurtarır diyerek tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya ve birer organ bağışçısı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Organ Nakilleri Topluluğu üyeleri iki günde 200'e yakın organ ve doku bağışcısından kayıt aldı. - GAZİANTEP