GAÜN ile Monastir Üniversitesi arasında akademik işbirliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Monastir Üniversitesi ile Tekstil Mühendisliği alanında ortak yüksek lisans programı geliştirmek üzere hazırlılara başladı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Monastir Üniversitesi ile Tekstil Mühendisliği alanında ortak yüksek lisans programı geliştirmek üzere hazırlılara başladı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Tunus'ta bulunan Monastir Üniversitesi ile Tekstil Mühendisliği alanında ortak yüksek lisans programı geliştirmek için akademik iş birliği yapıldı.

GAÜN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İshak Yüce'nin koordinasyonuyla gerçekleşen toplantıda, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Topalbekiroğlu, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dr. Nur İncetahtacı ve Monastir Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neji Ladhari, Tekstil Kimyası alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Bouatay Feriel ve Erasmus Programı Koordinatörü Dr. Fadhel Jaafar, programın teknik boyutu ve akademik çerçevesi üzerine görüşme yapıldı.

Prof. Dr. İshak Yüce, tekstil mühendisliği alanında disiplinler arası özellik taşıyan Gaziantep Üniversitesinin Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgeleriyle bağlantılarını güçlendirecek, kapsamlı ve nitelikli programlarla hem Gaziantep Üniversitesinin hem de bölgenin kalkınmasına akademik katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar