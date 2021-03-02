GAÜN ile Kharkiv Petro Vasylenko National Technical Agriculture University arasında iş birliği protokolü
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GAÜN ile Kharkiv Petro Vasylenko National Technical Agriculture University arasında iş birliği protokolü

02.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:44
GAÜN ile Kharkiv Petro Vasylenko National Technical Agriculture University arasında iş birliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Ukrayna'da bulunan Kharkiv Petro Vasylenko National Technical Agriculture University arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Ukrayna'da bulunan Kharkiv Petro Vasylenko National Technical Agriculture University arasında iş birliği protokolü imzalandı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamada, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical Agriculture University ile yapılan ve akademik ve kültürel faaliyetlere olanak sağlayan iş birliği protokolüne işaret edildi.

Protokolün GAÜN Rektörlük makamında imzalandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, GAÜN'ün sahip olduğu teknik bilgi ve yetişmiş insan kaynağının her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, "Bu protokol sayesinde mevcut çalışmaların kapsamının genişleyeceğine ve niteliğinin artacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Oleksandr Nanka ise Türkiye'de teknik bilimler alanında işbirliği yapılacak en donanımlı üniversitelerden birinde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve üniversitelerdeki potansiyeli birleştirerek çok iyi çalışmalar yapacaklarına inandıklarını kaydetti.

Uluslararası İş Birliklerinden Sorumlu Dr. Nur İncetahtacı da GAÜN'ün uluslararası iş birliklerini anlatan bir sunum yaptı.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İshak Yüce hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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