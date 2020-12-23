GAÜN ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "2023 Eğitim Vizyonu" protokolü
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GAÜN ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "2023 Eğitim Vizyonu" protokolü

23.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:16
GAÜN ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2023 eğitim vizyonu için karşılıklı iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2023 eğitim vizyonu için karşılıklı iş birliği protokolü imzalandı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki kurum arasında imzalanan protokolle, kentteki eğitimin tüm paydaşlarının, "2023 Eğitim Vizyonu"nda belirtilen alanlarda gelişimi desteklemek üzere birçok konuda iş birliği süreci başlatıldı.

Yürütülen ve yürütülmesi planlanan projeler, kurumsal ve uygulamaya dönük çalışmalarla birlikte her türlü etkinliğe ilişkin karşılıklı olarak verilecek teknik, akademik ve bilimsel desteği kapsıyor.

GAÜN Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza töreninde, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, eğitimin önemine ve kalkınma ile eğitim arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şunları aktardı:

"Eğitim olmadan bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasından bahsetmek oldukça zordur. Kalkınma hedeflerimizi yakalamak istiyorsak eğitimi asla ihmal etmemeliyiz. Teknolojik altyapımız var, çocuklarımız, insan kaynağımız, toprağımız var. Biz iktisaden 'emek, toprak, sermaye, bilgi birikimi' deriz ama günümüz koşulları dikkate alındığında ihtiyaç duyulan güncel eğitimlerin de beklenilen düzeyde verilmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan güncel eğitimleri kapsamlı bir şekilde hedef kitlelere verdiğimiz anda Türkiye'nin potansiyelini yakalayabilecek herhangi bir ülke olamaz. Çocuklarımızı eğitecek eğitimcilerimizin bilgi birikimini güncel eğitim ve gelişmelerle ne kadar arttırırsak eğitimcilerimizin yetiştirdiği öğrenciler de bu niteliklerle geleceğin Türkiye'sinin öncü aktörü olurlar. Bu nedenle sizinle iş birliğimiz bizler için oldukça önemli. Katkılarınız için teşekkür ederim."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de, protokolle Gaziantep Üniversitesi ile okullar arasında güçlü bir köprü kurulacağına inandığını belirterek, "Her sorunun temelinde eğitimsizlik yatıyor. Hangi soruna çözüm üretmek istiyorsanız mutlaka o soruna yönelik çeşitli eğitimlerin sunulmasına ihtiyaç var. Eğitim denince ilk olarak eğitimin ana rolünü üstlenen eğitimciler akla geliyor. Bunlar da üniversitelerimiz kanalıyla yetişiyor. Üniversiteden mezun olurken eğitim aldığı döneme göre oldukça nitelikli bir formasyona sahip olan eğitimcilerimiz, çağın değişimleri ve bilgi toplumunun ortaya çıkardığı gelişimler sayesinde yeni ihtiyaçlara sahip oluyor. Günümüzde artık teknoloji ve endüstri 4.0'a ayak uyduran ve güncel gelişmeleri sürekli takip eden öğretmenlere ihtiyacımız var. Bunu da sürekli kendini yenileyen üniversitemiz ve yenilik odaklı iş birliği faaliyetlerine her zaman önem veren İl Müdürlüğümüzün etkin iş birlikleri ile sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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