Gaün İibf ve Hukuk Fakültesi Öğrencileri Gelir İdaresi Başkanlığı Konferansında

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik "30. Vergi Haftası" etkinlikleri kapsamında "Gelir İdaresi Başkanlığında Mükellef Odaklı Yaklaşım ve Kariyer İmkanları" konferansı düzenlendi.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin tarafından verilen konferansta Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tarihsel gelişimi, görevleri, teşkilatlanma modeli, insan kaynakları, istihdam edilen unvanlar gibi konular hakkında bilgi verildi. Gelir İdaresi Başkanlığının kariyer fırsatlarının anlatıldığı konferansta Gelir Uzmanlığı ve Devlet Gelir Uzmanlığı mesleğinin katılımcılara tanıtılmasında KPSS süreci, mesleğe giriş, yetiştirilme, yeterlilik sınavı, uzmanlığa atanma, kurum içi yükselme imkanları gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi. Çok sayıda üniversite öğrencisinin katıldığı ve yoğun ilgi gösterdiği konferansa İİBF Dekanı Prof. Dr. Selim Erdoğan, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Rüstem Yanar, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Şöhret, Maliye Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bozgeyik katıldı.

Konferans öğrencilerden gelen soruların Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ile Grup Müdürleri tarafından cevaplandırılmasıyla sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA