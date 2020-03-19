GAÜN Hastanesi tedbirlerini genişletiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› GAÜN Hastanesi tedbirlerini genişletiyor - Haberler
Şahinbey, Güncel

GAÜN Hastanesi tedbirlerini genişletiyor

GAÜN Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, korona virüs (COVİD-19) için hastane genelinde bir dizi tedbir aldı.

19.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:42
GAÜN Hastanesi tedbirlerini genişletiyor

GAÜN Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, korona virüs (COVİD-19) için hastane genelinde bir dizi tedbir aldı.

GAÜN Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, korona virüs (COVİD-19) için gereken tedbirleri almanın yanı sıra bu tedbirleri gün geçtikçe daha da genişletiyor.

Hastane yönetimi tarafından son dönemde alınan tedbirler hastanenin poliklinik girişinde triyaj bölümü oluşturularak hastaların vaka taramalarının yapılması ve gerekli ekipman ile hastane içerisine girişinin sağlanması, şüpheli durumlarda ise hastane içerisinde oluşturulan COVİD- 19 polikliniğine hastaların yönlendirilmesi, hastaların hastanenin belli noktalarında görebileceği ve konuyla ilgili bilgi edinebileceği afişlerin yer alması, hastaneye başvuran hastaların bekleme salonunda oturmaması için hastane bekleme salonlarının kapatılmış olması, COVİD-19 riski sebebiyle hastanede görev yapan personelin yemekhaneyi daha az kullanması adına yemeklerin paketli bir şekilde personele dağıtılması, hastanede görev yapan hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin kullanması için maske teminlerinin düzenli olarak yapılması, hastanenin sürekli olarak dezenfekte edilmesi ve personele de hijyen konusunda gerekli ekipmanların temin edilmiş olması şeklinde sıralandı.

Hastane içerisinde alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, "Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür ile birlikte bugün alınan tedbirleri yerinde inceledik. Hastanemizde korona virüs tedbirleri kapsamında birçok uygulama söz konusu. Poliklinik girişinde triyaj alanı oluşturduk. Burada termal kameralarla gelen her hastanın taraması yapılıyor, ateşi yüksek olan kişiler triyaj alanındaki hemşirelere yönlendiriliyor. Bu kişilerin ateş ölçümleri tekrar yapılarak şüpheli bir durum varsa hastanemiz bünyesinde açtığımız COVİD-19 polikliniğine hızlıca yönlendiriliyor. Gelen her hastaya kılavuz gereği belirlenen 5 adet soru yöneltiliyor. Bu soruların cevabına göre belirlenen şüpheli hastalar COVİD-19 polikliniğine yönlendiriliyor. Şüpheli bir durum olmadığı takdirde ise hemşirelerimiz hastaların ateşini ölçüyor, sorularını yöneltiyor ve hastayı başvurmak istediği bölüme yönlendiriyor. Hastane çalışanlarını, hastaneye gelen hastaları ve yakınlarını korumak adına böyle bir tedbir uyguluyoruz. Ayrıca şüphesi yüksek olan hastalara maske temin edip gereken önlemleri alıyoruz" dedi.

Gereken tüm tedbirlerin alındığına da dikkat çeken Zengin, "Bunların yanı sıra oturma alanlarını sınırlandırdık, hasta bekleme salonlarını kapattık. Çalışanların konuyla ilgili bilgilendirilmesi için başhekimlik ve bilim kurulu tarafından eğitimler veriyoruz. Bu sürecin ne kadar süreceği belli olmadığı için hastane olarak tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Hastanemizde maske sıkıntısı kesinlikle bulunmamaktadır. Depolarımızda yeteri kadar maske mevcut. Ancak sürecin ne kadar uzayacağını henüz bilemediğimiz için Gülsan Holding'den destek alarak nonwomen kumaş temin ettik. Kumaş temini sonrası terzihanemizde maske dikimine başladık. Şu anda iyi standartta maskeler üretiyoruz. Bu maskelerimizi çalışanlarımızın, hastaların ve hasta yakınlarının kullanımına veriyoruz. Böylelikle stoklarımızı daha da güçlü tutuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Haberler
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Haberler
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yapılabilen siteyi hizmete sundu Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yapılabilen siteyi hizmete sundu
Komşuda korkutan vaka! 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi Haberler
Komşuda korkutan vaka! 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var Haberler
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler...
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Rita Wilson Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Metin Oktay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: GAÜN Hastanesi tedbirlerini genişletiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 17:43:37. #1.14#
title