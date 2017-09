Gaün Hastanesi'nde "Sepsis" Eğitimi

Türk Yoğun Bakım Derneği ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde "Sepsis" in tanı ve tedavisine ilişkin farkındalık eğitimleri verildi.



hastane oditoryumunda gerçekleşen eğitimde, dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan "Sepsis"in farkındalığı, tanısı, acil tedavisi ve ileri tedavisi ile ilgili güncel konularda bilgi verdi. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, "Sepsis" hastalığının hayatın içerisinde yer almasına rağmen hastalığın farkında olunmadığını ifade etti. Ganidağlı, "Sepsis farkındalığının artırılmasını amaçlayan global bir proje olan GSA'nın (Global Sepsis Alliance) öncülük ettiği ve ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın değerli katkılarıyla Türk Yoğun Bakım Derneği'nin organize ettiği bu eğitim; tüm yurt çapında 330 hastanede eş zamanlı bir biçimde 13 Eylül Dünya Sepsis Günü kapsamı içerisinde yapılıyor. Bu nedenle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Temel amacımız başta sağlık çalışanları olmak üzere ülkemizdeki herkesi Sepsis hakkında bilinçlendirmek ve bu hastalığın farkındalığını yükseltmektir" ifadelerine yer verdi.



Sepsis'in tanı ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcıları bilgilendiren, hastalığın Türkiye'de ve dünyada görülme sıklığına ilişkin bilgiler veren Gaziantep Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Berna Kaya Uğur ise "Sepsis'e karşı savaşta, sağlık personelinin ve halkın farkındalığı büyük önem taşıyor ve yapılan bu farkındalık eğitimleriyle yeterince bilinmeyen Sepsis hastalığına olan farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Sepsis denilen hastalık; vücuttaki herhangi bir enfeksiyona karşı vücudun aşırı derecede ve hayatı tehdit eden reaksiyonundan kaynaklanan, doku hasarına, organ yetmezliğine ve ölümüne yol açabilecek komplikasyondur" dedi. Dünya üzerinde her yıl 31 milyon 500 bin Sepsis vakasının görüldüğü belirten Uğur, "Hastanelerde gerçekleşen her 2-3 ölümden birinin 'Sepsis' ile ilişkili olduğu gösteriliyor. Ülkemizde ise hastaların ölüm oranları, hastalığın şiddetine bağlı olmakla birlikte ortalama yüzde 60 civarında oluyor. Bu rakamları düşürmeyi hedefleyerek; tanı ve tedavinin gecikmeden yapılabilmesini, böylelikle Sepsis görülme sıklığının ve Sepsis nedeniyle ölümlerin azaltılabilmesi istiyoruz" ifadelerine yer verdi.



Sepsis' e farkındalık kazandırmak amaçlı düzenlenen bu eğitime doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere birçok sağlık çalışanı, hastane idaresi ve tıp öğrencileri katıldı. - GAZİANTEP