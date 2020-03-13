GAÜN Hastanesi'nde korona tedbirleri alındı
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Şahinbey, Güncel

GAÜN Hastanesi'nde korona tedbirleri alındı

GAÜN Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi korona virüs için gereken tedbirleri aldı.

13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
GAÜN Hastanesi'nde korona tedbirleri alındı

GAÜN Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi korona virüs için gereken tedbirleri aldı.


Hastane baştan sona dezenfekte edilirken, doktorlar ve diğer sağlık personelleri ile hasta ve hasta yakınlarının virüsten korunması için gereken tüm tedbirler alındı ve altyapı hazırlandı. Hastanede virüsten korunmak adına üst düzey filtreli maskeler(N99) bu konuda görevli sağlık personeline dağıtıldı, dezenfektanlar da ilgili yerlere yerleştirildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, "Hastanemizde korona virüs tespiti yapılmış hiçbir hasta bulunmamaktadır. Hastanemizde Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının öngördüğü algoritmalara göre tüm tedbirleri aldık" dedi.


"Maskeler dağıtıldı, dezenfektanlar yerleştirildi"


Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, korona virüs için hastanede tüm önlemlerin alındığını açıkladı. Hastanenin baştan sona çeşitli ilaç karışımları ile dezenfekte edildiğini dile getiren Prof. Dr. Zengin, hastane kampüsü ve hastane binası içindeki tüm ünite ve birimlerin virüse karşı gereken şekilde hazırlandığını aktardı. Zengin, gerek sağlık personelleri gerekse de şüpheli hastaların hastanede güven içinde olması için Sağlık Bakanlığının önerdiği koruyucu önlemleri (N99 maskeler dahil) aldıklarını ve tüm sağlık hizmetlerinin de yine aynı güven içinde yürütüldüğünü kaydetti. Prof. Dr. Zengin ayrıca, GAÜN Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Korona virüs tanısı konulan hiçbir hastanın bulunmadığının altını çizdi.


"Tüm tedbirleri aldık"


GAÜN Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görev yapan tüm doktor, sağlık çalışanları ve diğer personellerin ihtiyaç halinde kullanması için maske ve dezenfektanların temin edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Zengin, "Hasta ve hasta yakınlarının da virüsten korunması için ayrıca Korona virüs şüphesiyle ilgili hastanemize başvuran hastalarla temas eden tüm sağlık ekibi için gerekli koruyucu önlemler alınmıştır. Eksiksiz tüm malzemeler temin edilmiştir" dedi.


Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen virüsten korunma çalışmalarının ve önlemlerin tamamının kendi hastanelerinde de sağlandığını belirten Zengin, "Hastanemizde herhangi bir Korona virüs vakası bulunmamaktadır. İlerleyen zamanlar açısından da böyle bir vakanın yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Vakanın ülke ve kent genelinde yayılmaması için her yerde önlemler alındığı gibi biz de bu önlemlerimizi aldık. Tüm sağlık çalışanlarımız ile hasta ve hasta yakınlarımızın hastanemizde bu virüse karşı tedbirli davranabilmesi adına gereken tüm hazırlıklarımız tam" ifadelerinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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