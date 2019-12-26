GAÜN Hastanesi'nde anlamlı etkinlik

26.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:48

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Burs Komisyonu tarafındanmaddi imkanı olmayan öğrenciler yararına etkinlik düzenlendi.



Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Fuaye alanında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinlikte GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür stantları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Yoğun ilginin olduğu etkinlikle ilgili GAÜN Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Burs Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Can Demirel, "Etkinliğimizin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirin tamamı öğrencilerimize burs olarak gidiyor. İmkanı olmayan ya da ebeveynlerinden birini kaybetmiş maddi zorluk yaşayan öğrencilerimize destek amaçlı etkinliğimizi düzenliyoruz. Şu an 72 öğrencimize burs veriyoruz. En büyük hedefimiz bu sayıyı artırmak. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan çok öğrencimiz var. Bu süreç akademik, idari personel ve öğrenciler başta olmak üzere herkesin desteğiyle oluşan bir süreçtir. Çok keyifli bir süreç, çok zevk alarak çalışıyoruz. Bu yıl bir çekiliş düzenledik. Şehirden hibeler oldu. Bu hibelerde çeşitli hediyelerimiz söz konusu. Buradan elde ettiğimiz gelir de burs fonumuza gidecek. Etkinliğimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Eşya, giyim, aksesuar, takı ve yiyecek-içecek stantlarının yer aldığı etkinlikte; hediye çekilişi de gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin yer aldığı etkinlikte hediye çekilişini GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yaptı.



Etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Sucu, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, çok sayıda öğretim üyesi, çalışan ve öğrenci katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA