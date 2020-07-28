GAÜN'e korona virüs güvenli hizmet belgesi
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GAÜN'e korona virüs güvenli hizmet belgesi

Gaziantep Üniversitesi, tüm süreçte kurumlarla etkili iletişiminde de güzel bir yapılanma örneği göstererek, COVİD 19 güvenli hizmet belgesi aldı.

GAÜN'e korona virüs güvenli hizmet belgesi
28.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:50

Gaziantep Üniversitesi, tüm süreçte kurumlarla etkili iletişiminde de güzel bir yapılanma örneği göstererek, COVİD 19 güvenli hizmet belgesi aldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) eğitim öğretim başta olmak üzere, sağlık hizmetleri, araştırmaları ve sürece ilişkin aldığı önlemlerle pandemi sürecini başından bu yana yönetmedeki koordinasyonu ile örnek oldu.

Gaziantep Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü'nün hizmet kuruluşlarının vermiş olduğu hizmetlerin güvenirliliğinin devamlılığı için hazırladığı "TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında vermiş olduğu hizmetleri TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile kanıtladı. GAÜN Kalite Güvence Biriminin çalışmaları ile GAÜN Rektörlüğü; Türkiye'de bu belgeye sahip ikinci üniversite olarak konuya verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Başarılı geçen tetkik neticesinde GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi, TSE Güneydoğu Bölge Koordinatör Vekili ve Diyarbakır İl Müdürü Mehmet Genç tarafından takdim edildi.

TSE tarafından hazırlanan kılavuzun yapılması gerekenler konusunda kendilerine ışık tuttuğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Gaziantep Üniversitesi olarak; pandemi sürecinin iyi örnekleri arasında öncülerden olmak önemli bir misyon oldu. Yapmış olduğumuz çalışmalarda hem personelimizin hem de hizmet verdiğimiz her kesimin sağlığını düşünmek zorundayız. Süreci yönlendirmek adına Türkiye'de bu belgeyi alan ikinci üniversite olmak ayrı bir övünç kaynağı. Her çalışmamızda kaliteli hizmet vermenin öneminin farkında olarak ülkemizin bu süreçten olumlu şekilde çıkacağı inancındayım. Süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve ekibime sonsuz teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu.

GAÜN'ü kutluyorum

TSE Güneydoğu Bölge Koordinatör Vekili Mehmet Genç ise konuşmasında, Korona virüs ile mücadele kapsamında sanayi kuruluşları kadar hizmet kuruluşlarının da önemli olduğunu belirterek, Türk Standartları Enstitüsü olarak hizmet kuruluşlarının vermiş olduğu hizmetlerin devamlılığı için TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu hazırlandığını söyledi. Genç, "Bu kılavuz ile hizmet sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarımızın Korona virüs kapsamında almış oldukları önlemleri enstitü olarak belgelendirmeye başladık. 'Sağlıklı toplum ve sağlıklı gelecek nesiller ancak ortak bir çabayla elde edilebilir' anlayışı ile hareket ettik. Bu anlayış ile çalışmalarını tamamlayarak TSE COVID-19 Güvenli Hizmet belgesini almayı hak etmiş olan Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğümüzü tebrik ediyorum. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür olmak üzere bu çalışmaya emek vermiş olan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Metin Bedir, Gaziantep Üniversitesi Kalite Güvence Koordinatörlüğü ve tüm Rektörlük personelini almış oldukları önlemler ve yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik eder, başarılar dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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