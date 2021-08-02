GAÜN'e "FabLab" kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GAÜN'e "FabLab" kuruldu

GAÜN'e 'FabLab' kuruldu
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesine, bilişim ve iletişim teknolojilerinde yenilikçi eğitim metodolojilerini tek çatı altında buluşturan hibrit eğitim platformu Fabrikasyon Laboratuvarı ve Üretim Laboratuvarı (FabLab) açıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesine, bilişim ve iletişim teknolojilerinde yenilikçi eğitim metodolojilerini tek çatı altında buluşturan hibrit eğitim platformu Fabrikasyon Laboratuvarı ve Üretim Laboratuvarı (FabLab) açıldı.

Merkezin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yenilik kavramını önemsediklerini vurguladı.

Yenilikçi projelere devam edeceklerini belirten Özaydın, Fablab'ın gençlerin dünyasına proje ve fikir üretebilecekleri yapı olduğuna dikkati çekti.

FabLab'ın üniversiteye kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Özaydın, şunları kaydetti:

"Çağın özelliği yenilik. Ayakta kalmak istiyorsanız her alanda yenilik lazım ve yenilenmeyen ayakta kalamaz. Geleceğin Türkiye'sini ve geleceğin dünyasını kurmak istiyorsak yenilikçi olmak gerekiyor. Yenilikçi fikirlerin hayata geçirildiği bir merkezi faaliyete açtık. Geleceğin inşasında buradan yeni fikirleri hayata geçirerek üretime başlayacağız. Böyle bir yeri oluşturmamıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Özaydın ve beraberindekiler, açılışını yaptıkların FabLab'ı gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Çağatay Akman Burcu Biricik Kerem Kamışlı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GAÜN'e "FabLab" kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:59:57. #1.16#

title