Gaün'den Uluslarasılaşma İçin Çok Önemli Adım

Dünya'nın 107 ülkesinden 4 binin üzerinde öğrencisiyle uluslararası üniversite kimliği taşıyan Gaziantep Üniversitesi, 360 Arap üniversitesinin üye olduğu Arap Üniversiteleri Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün geçtiğimiz günlerde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir ile birlikte Ürdün'e yaptığı ziyaretin ardından bu kez de Rus-Arap Üniversiteleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sultan TawfiqTalabuorabi Gaziantep Üniversitesi'ne geldi. 4 gün süreyle GAÜN'ün çeşitli birimlerinde incelemelerde bulunacak olan Sultan TawfiqTalabuorabi, Rektör Gür'ü makamında ziyaret etti. Karşılıklı hediyeleşmenin gerçekleştiği ziyaretten sonra Prof. Dr. Talbuorabi, Senato Toplantısı'na katıldı.

40 Rus üniversitesiyle işbirliği yapıyoruz

Önceki dönem Arap Üniversiteleri Birliği Başkanı da olan Talbuorabi, Türkiye denince akla Ankara, İstanbul'un geldiğini, oysa Gaziantep Üniversitesinin uluslararası geçerliliği olan bir üniversite olduğuna işaret ederken "Bu nedenle Gaziantep Üniversitesi daha çok tanıtılmalı. Bunun için çalışmalar yapılmalı. Bir konsorsiyum oluşturup, belirleyeceğimiz yol haritasıyla işbirliği yapmamız gerekiyor" dedi.

Arap Üniversiteler Birliğinin 360 üniversitenin işbirliğiyle oluşan, bünyesinde Dünya'nın en iyi üniversitelerinin de bulunduğu önemli üniversiteleri barındırdığını kaydeden Prof. Dr. Talbuorabi, "Birlik olarak Türkiye'den de üniversitelerle işbirliği halindeyiz. Gaziantep Üniversitesi de çok önemli bir üniversite. Yapacağımız işbirliğinin hem GAÜN, hem birliğimiz için son derece önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Talbuorabi, Rus- Arap Üniversiteleri Birliğinin 40 Arap, 40 da Rus üniversitesi arasındaki bir işbirliğiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Ortadoğu'da olmak zorundayız

Prof. Dr. Sultan TawfiqTalabuorabi'nin toplantıdan ayrılmasının ardından GAÜN Senato üyelerini çalışmayla ilgili bilgilendiren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, üniversite olarak Ortadoğu'ya mutlaka açılmanın gerekliliğine işaret ederek "Çünkü, orada ABD'de, Rusya'da, İngiltere'de yani aklınıza gelen tüm ülkelerin üniversiteleri var. Ama, bizim ilişkilerimiz çok zayıf. Biz gitmeyince de Batı ülkeleri orada at koşturuyor. Meydanı onlara bırakmamak lazım. Bu birlikte gerçekten çok güçlü ülkeler var ve müfredatları da bizim müfredatlarımıza çok yakın. Sizden ricam o üniversitelerin yöneticisi olduğunuz bölümlerini inceleyin. İşbirliği yapabileceğimiz alanları belirleyin ve gerekli adımları atalım. Çünkü, biz GAÜN olarak yüzümüzü sadece Batı'ya dönük kalamayız. Biz bir Dünya üniversitesiyiz ve Arap Dünyası ile de eğitim alanında işbirliği yapmamız gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA