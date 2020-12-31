GAÜN'den özel eğitim için iş birliği protokolü
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GAÜN'den özel eğitim için iş birliği protokolü

31.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:17
GAÜN'den özel eğitim için iş birliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül tarafından özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik ve öğretmenlerin lisansüstü...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül tarafından özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik ve öğretmenlerin lisansüstü eğitimleri için iş birliği protokolü online olarak imzalandı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üç yıl süreyle imzalanan bu protokol ile BİLSEM'lerde görevli öğretmenler lisansüstü eğitimlerini Gaziantep Üniversitesinde yapabilecek ve iki kurum arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğine gidilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanması sağlanacak.

İmza töreninde, GAÜN Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin ile Şehitkamil Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hayri Özaslan hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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