Gaün'den Miniklere Jimnastik Eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda GAÜN Eğitmenleri tarafından hafta sonları miniklere jimnastik eğitimi veriliyor.

Her hafta sonu yapılan antrenmanlara katılan minikler, hem eğleniyor hem de eğlenirken jimnastik sporuna ilk adımlarını atıyorlar.

GAÜN Öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Öztürk, Üniversite olarak her geçen gün şehirle bütünleşme çalışmalarına bir yenisini daha eklemeye devam etme çabası içinde olduğunu söyledi. Doç. Dr. Öztürk,"Şehrimizin eksiklerinden biri olan çocuklarımızın jimnastik sporuna tanımaları ve bu alanda yetişmeleri temelini atmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Hafta sonu şehrimizin ve üniversitemizin çalışan çocuklarına jimnastik eğitimine başladık. Gaziantep Üniversitesi'nin şehrimiz ile ilgili çalışmaları desteklemesi ve ön ayak olması bizi mutlu ve motive ediyor" dedi.

Öğrenci Velisi Gökçe Cankal, "Şehrin kurs eksikliğinin olduğu bir alanda, hocalarımızın atmış olduğu adım jimnastiğe tutkulu çocuklarımız ve bizler için mutluluk verici" diyerek, Gaziantep Üniversite'sine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP