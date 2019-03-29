Gaün'den Malezya'daki 5 Üniversite ile Eğitim İş Birliği Görüşmesi

Gaziantep Üniversitesi, dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasında yer alan Malezya'nın 5 üniversitesi ile eğitim iş birliği yapılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu amaçla Malezya'da 5 gün süren bir inceleme gezisi düzenleyen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, Malezya Teknik Üniversitesi, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya İslami Bilimler Üniversitesi, Yönetim ve Bilimler Üniversitesi ve Malezya Milli Üniversitesinin rektör ve üst yönetimleriyle bir araya geldi.

İş birliği için ön protokol imzalanan üniversitelerin tamamının değerlendirme kuruluşlarının dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 500 arasına girmiş, böylelikle de kendilerini kanıtlamış üniversiteler olduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Malezya, maalesef yüksek öğrenim alanında işbirliği konusunda ihmal ettiğimiz ama ihracatımızın üç katı kadar da ithalatta bulunacak kadar ticari ilişkilerimizin güçlü olduğu bir ülke." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde sürekli etkileşim içerisinde olunması gerektiği konusunda ortak bir kanaate vardıklarını kaydeden Gür, "Malezya'nın yüzde 55'i Müslüman Malay, yüzde 35'i Çinli, yüzde 10'u Hintli. Yoğun bir Çin nüfusu barındırması nedeniyle de Çin ile yoğun teknoloji ve ticaret işbirliği var. Görüşmelerimiz sırasında Gaziantep'in şehir yapısı, ticaret hacmi ve Gaziantep Üniversitesinin potansiyeli gibi konuları geniş bir şekilde anlatmamız sonucu, iletişime geçip iş birliği yapmak için ciddi anlamda bir heyecan duyduklarını gördük." açıklamasında bulundu.

Malezya'da yüksek öğrenimin çok iyi durumda olduğunu, öğrenci sayısının 30 bin ile 50 bin skalasında olan birçok üniversitesinin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında yer aldığını vurgulayan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ortak diploma, karşılıklı öğrenci değişimi gibi konularda görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

Gür, "Malezya özellikle helal endüstrisi ve İslami finans konusunda dünyanın öncü ülkelerinden birisi. Bu konularda da ortak çalışmalar yapma konusunda karara vardık ve anlaşma metinleri imzaladık. Anlaşma imzaladığımız üniversitelerin yöneticilerinin bazıları önümüzdeki ay, bazıları da ramazan ayı sonrasında Gaziantep'e gelecek. Görüşmelerimiz,

gerek Gaziantep, gerekse Gaziantep Üniversitesinin tanıtımı açısından son derece yararlı oldu. Böylesine eğitimde güçlü üniversitelerle iş birliği, uluslararası üniversite hedefi için sürekli yeni adımlar atan üniversitemiz için çok önemli iş birliği adımlarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA