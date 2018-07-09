Gaün'den Dev Adım

Sadece Şehrimize değil, Ülkemize de model olacak yenilikleri hayata geçirmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Şimdi bir ilke daha imza atarak Üniversite Sanayi Akademisini hayata geçiriyoruz. Protokol imzaladığımız tüm firmalarımızla AR-GE ve Tasarım Mühendisliği alanındaki ortak çalışmalar başta olmak üzere insan kaynakları, mesleki eğitim, patent, Fikri Sınai ve Mülkiyet haklar ile Gaziantep Üniversitesi altyapısından yararlanılması gibi konularda işbirliği yapıyoruz. Başta AR-GE ve Tasarım Merkezi olan sanayi kuruluşlarımızla olmak üzere kendi firmalarındaki AR-GE nitelikli problemlerin yine kendi bünyelerindeki mühendislere konunun içeriğine göre Üniversitemizdeki ilgili Öğretim Üyelerimiz tarafından Yüksek Lisans ya da Doktora konusu yapılmak suretiyle firmalarımızın problemlerine doğrudan çözüm üretmeyi planlıyoruz. Böylece raflarda okuyucusunu bekleyen tezler değil, endüstriyel problemlerin çözüldüğü tezlerin önünü açmış ve gerçek anlamda Üniversite-sanayi işbirliğini kurmuş olacağız. Bu kapsamda başlattığımız protokoller zincirinde ilk olarak Altunkaya Şirketler Grubu ile yapmış olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya yaptığı konuşmada "Yıllarca dile getirilen ve içi bir türlü doldurulamayan Üniversite-Sanayi işbirliğini konusunda önemli bir adım atıyor olduğumuz için büyük mutluluk duyuyorum. Grubumuza bağlı tüm şirketlerimizde gerek mevcut personelimizin niteliğinin artırılmasına yönelik mesleki eğitimler olsun, gerekse de AR-GE nitelikli problemlerin çözümü olsun tüm konularda Gaziantep Üniversitesinin gücünün bizimle birlikte olduğunu bilmek bize güç katacaktır. Yapılan protokolün Altunkaya firması, üniversite ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya; GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, GAÜN Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Uğur Cem Hasar, Doç. Dr. Emrah Özahi, GAÜN TargeT Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Başar Kılıçparlar, Kurumsal İletişim Sorumlusu Gamze Erden, Altunkaya Şirketler Grubu temsilcileri; İzzettin Özel, Muhsin Tanrıtanır, Özlem Sarıca Geçioğlu, Ali Çiçek ve Ersan Hocaoğlu katıldı.