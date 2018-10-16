Gaün'den Büyükkarakuyu Ortaokulu Öğrencilerine Bilgisayar Desteği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından 11 adet bilgisayar ve masası Gaziantep İli Yavuzeli İlçesi Büyükkarakuyu Ortaokuluna hibe edildi.

Büyükkarakuyu Ortaokulu Bilgisayar Öğretmeni Semih Şengel'in bilgisayar olmaması nedeniyle derslerde sadece teorik bilgiler vererek öğrencilerle verimli ders işleyememesi üzerine, GAÜN Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından kullanılmayan bilgisayarlar, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Personeli FisunYediç tarafından Gaziantep Üniversitesi adına Büyükkarakuyu Ortaokuluna teslim edildi.

Konu hakkında bilgi veren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, "Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde, okuldaki çocukların verimli dersler işlemesi ve mutlu olmaları amacı gözetilerek; konuyu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Rektörlüğümüze intikal ettirmiş ve İnşaat Mühendisliği Bölümündeki kullanılmayan bilgisayar ile masaların hibe edilebileceği konusunda onay almıştır. Gelecek günlerde, Mühendislik Fakültesi olarak bu tip sosyal sorumluluk projelerinde bulunmak bizleri mutlu eder" diye konuştu.

Okul Müdürü Hanefi Akın çocukların bilgisayarları görünce çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP