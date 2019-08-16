GAÜN'den ayakkabı üreticilerine dev hizmet

16.08.2019 11:45

Türkiye'nin ayakkabı üretiminin yaklaşık yüzde 21'ini gerçekleştiren Gaziantepli ayakkabıcılar, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından projelendirilen, Ayakkabı Test Laboratuvarı'nda test işlemlerini gerçekleştirerek İstanbul'a gitmekten kurtuluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığıyla tamamlanan Ayakkabı Test Laboratuvarının tanıtımı nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan GAÜN Rektör Danışmanı ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nun Türkiye'de Organize Sanayi Bölgesinde kurulan 8 meslek yüksekokulundan biri olduğunu belirterek, "Okulumuz Türkiye'deki yaklaşık 900 meslek yüksekokulu içinde yapılan değerlendirmede ilk sırada yer alıyor. Bu durum Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu konumun yanında, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeye yönelik ilgili sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan kaynaklanıyor" dedi.

Gaziantep'te gelişmiş ve kümelenmiş durumda olan ayakkabı sektöründe, ayakkabı test laboratuvarına büyük bir ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gaziantep'in, Türkiye ayakkabı sektöründeki payı yüzde 21. Bu pay her geçen gün daha da artıyor. Markalaşma ve satış rakamlarında artışların sağlanması için yenilikçi ürünler geliştirilmelidir. Bu doğrultuda kurduğumuz laboratuvar, AR-GE çalışmaları için de önemli bir kaynak özelliği taşıyor. Şuanda Gaziantep'li ayakkabıcılar test için ürünlerini İstanbul'a gönderiyor. Bu hem zaman kaybına, hem de daha fazla masrafa yol açıyor. Oysa laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu'nca akreditemiz tamamlandığında test sonuçlarını aynı gün alabilecekler."

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda açılan Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın ayakkabı ve terlik üreticilerine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Toplantı, sektör temsilcilerinin sorularını cevaplayan Doç. Dr. Yılmaz'ın, "Meslek Yüksekokulumuzun kapısı sizlere her zaman açıktır" sözleriyle sona erdi. Tanıtım toplantısına öğretim elamanlarının yanı sıra İpekyolu kalkınma ajansı temsilcileri ve ayakkabı sektörünün ileri gelenleri katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA