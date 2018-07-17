Gaün'de Yazma Eserleri Tahkik Kursu Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi, Kahire Yazma Eserler Enstitüsü ve Sınır Tanımayan Kardeşlik Derneği iş birliği ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı yazma eserlerin ilmi tahkik ve neşrine yönelik "Yazma Eserler Tahkik Kursu" GAÜN İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirildi.

Sertifika töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yazma eserlerin yüzyıllardan beri tarihin bize bıraktığı en önemli miras olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de milyonlarla ifade edilen sayıda yazma eserin bulunduğunu ve bu yönüyle Türkiye kütüphanelerinin dünyada çok sayıda yazma esere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Prof. Dr. Gür, bu eserlerin gün yüzüne çıkarılıp ilim ve akademi dünyasına kazandırılması açısından bu tür eğitim programlarına azami önem gösterdiklerini ve bu tahkik kurslarını ilerleyen tarihlerde düzenli bir şekilde İlahiyat Fakültesi ve diğer paydaşları tarafından icra etmeyi planladıklarını söyledi.

Teorik ve pratik olmak üzere iki safha halinde toplam 93 saatlik eğitim programının pratik safhasında katılımcılar, alanında uzman eğiticiler nezaretinde uygulamalı tahkik çalışması yaparak teorik safhada işlenen konuları uygulama imkanı buldu. 4-5 kişilik gruplardan oluşturulan çalışma atölyelerinde yazma eserlerin tahkiki ile ilgili pratikler gerçekleştirildi. Tahkik Kursu eğitimleri Kahire Yazma Eserler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faysal Hafyan, Mekke Ümmü'l Kura Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan El-Osman, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi ve İslam Araştırma Merkezi (İSAM) Tahkik birimi koordinatörü Dr. Mahmud El-Mısri ve İmam-ı Azam Ebü Hanife Enstitüsü'nden Muhammed Kayleş tarafından verildi.

GAÜN İlahiyat Fakültesi tarafından Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenen Temel ve İleri Seviye Tahkik Kursuları lisansüstü öğrencileri ve akademisyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Temel seviye için başvuruda bulunan 83 araştırmacıdan 31'i kursa kabul edilirken, ileri seviye için daha önceki temel seviye kursuna katılan 56 araştırmacı olmak üzere her iki kursa 88 katılımcı kabul edildi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Rektör yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, Tahkik Kursu eğiticilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen kapanış programının ardından Temel ve İleri Seviye Yazma Eser Tahkik Kursuları katılımcılarına, eğitmenlere ve kursun organizesinde emeği geçen kurumların temsilcilerine plaket verilmesi ile program sona erdi. - GAZİANTEP