Gaün'de Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Töreni

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenme Projesi" kapsamında Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı kurslarına katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

GAÜN Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürlüğünde gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bir dili bilmenin, konuşmanın ayrı şey olduğunu, o dilin öğretim tekniklerini bilerek bunu sertifikalandırmanın ise çok ayrı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gür, "Suriyeli misafirlerimiz geldiğinden itibaren, önce kamplara giderek orada çocukların Türkçe öğretimine başladık. İlk yıl içerisinde 3 bine yakın okul çağındaki öğrenciye eğitim verdik. Onların bir kısmı daha sonra üniversitede öğrencimiz oldu. Suriyeli gençlerimiz burada kalsalar da gitseler de Türkçeyi öğrettiğimiz zaman onlara gönül elçiliği görevi vermiş oluyoruz. Gittiklerinde Türkçeyi konuşan aynı zamanda Türkiye'yi seven çocuklarımız olarak orada geleceği inşa etsinler. Aldığınız sertifika sadece bir eğitim sertifikası değil aynı zamanda onlara kendinizi anlatma, Türkiye'yi sevdirme ve onları dil ile birlikte Türkiye'ye bağlama sertifikasıdır. TÖMER'deki arkadaşlarım 1 buçuk ay özverili çalıştılar.Başta TÖMERMüdürümüz Doç. Dr. Ergün Hamzadayı olmak üzere, eğitimcilerimize, 356 kursiyere ve projede bizimle ortaklık eden İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis, "Gaziantep ili 2012 yılından bu yana ensar şehri görevini layıkıyla yürütüyor. 2014 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı artık bir politika belirlemek, bir sistem geliştirmek ihtiyacını hissederek bu konudaki ilk mevzuatını 21 sayılı bir genelgeyle gereğinin yapılması hususunda bizimle paylaştı. Suriyeli muhacir çocuklar için geçici eğitim merkezi oluşturulacak, Suriyeli hiçbir eğitim çağındaki çocuk eğitimin dışında kalmayacak talimatını aldık. Kısa bir süre zarfında 50 geçici eğitim merkezlerinde eğitimlerini gerçekleştirdik. Şehrin bütün kamu kuruluşları görevlerini bu anlamda layıkıyla yaptı" ifadelerini kullandı.

GAÜN TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ergün Hamzadayı, "Gaziantep Üniversitesinden 21 öğretim üyesi, 356 kursiyere eğitim hizmeti sağladı. Yaklaşık 6 haftalık zaman diliminde 60 saat teori ve uygulama içeren bir eğitim sürecinden geçirildikten sonra sınava tabii tutuldular. Sınav sonucunda 356 kursiyerimiz sınavı başarıyla tamamladıktan sonra sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerleri eğitim süresince gösterdikleri çabadan dolayı kutlar başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra sertifika eğitimi sınavında birinci olan Merve Çinemre'ye GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ikinci olan Buşra Erkan'a Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis, üçüncü olan Özgül Aydın'a TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ergün Hamzadayı tarafından sertifikaları, plaketleri ve hediyeleri verildi. - GAZİANTEP