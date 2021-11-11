GAÜN'de "Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya Baraklar" sempozyumu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu destekleriyle Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya Baraklar Sempozyumu açılış töreni gerçekleşti.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşen sempozyumda, Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Barak motifleri ve renklerinden oluşan defile izlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Barak kültürünü önemsediğini belirterek, bu kültürü yaşatmak adına bir sonraki sempozyumun Barak'ta yapılması tavsiyesinde bulundu.

Yaklaşık bir senedir Gaziantep Üniversitesi rektörü olarak görev yaptığını anımsatan Prof. Dr. Özaydın, bu süre içerisinde üniversiteye birçok yenilik getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in önemli simalarından olan Şahinbey, Şehitkamil ve Karayılan'ın isimlerini üniversitemizin giriş kapılarına vermek bize nasip oldu. Gaziantep'in sanayisinden kültürüne kadar her değerini önemsiyoruz. Gaziantep Üniversitesi'nin kapıları Gaziantep'e ve bölgeye her zaman açık, gelin beraber çalışalım, daha fazla üretelim."

Özaydın, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan 250 yataklı çocuk hastanesinin tamamlandığını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Barak kültürünü çok önemsediğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak sözlü tarih çalışmasını önemsiyor ve çalışmalar yapıyoruz. Köylerimize giderek masal ve öyküleri dijital platforma taşıyoruz. Gençlerimize bu kültürü aktarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GAÜN Rektör Danışmanı ve Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ise Gaziantep'in yıllarca biriktirdiği büyük bir birikim olduğunu vurgulayarak, "Bu birikimi anlatmaya ne söz ne kelam yetiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla kendi alanımızda çalışmalar yapıyoruz. Bu şehrin hangi ürün ve birimine el atsanız birçok malzeme sunuyor. Gaziantep ile ilgili çalışma yaparken ilk defa bölge olarak Barak kavramını bütün bileşenleri ile ele alan bir sempozyum." değerlendirmesinde bulundu.

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