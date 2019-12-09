GAÜN'de Türk Sanat Müziği konseri ilgiyle izlendi

09.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:28

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri beğeniyle izlendi.



GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen konserin şefliğini ve düzenlemesini San. Öğr. Gör. Mehmet Emin Beyazçiçek yaptı. Kanuni Bestekar Göksel Baktagir ve Udi bestekar Yurdal Tokcan'ın bestelerinden oluşan repertuvarla izleyicilere keyifli bir dinleti yapıldı. Kültür Bakanlığı Sanatçıları Emrullah Şengüller ve Sadık Atakan Atabey'in yanı sıra Neyzen Eyüp Hamiş, Ritmsaz üstadı Cengiz Ercümer de konsere enstrümanlarıyla katıldı.



Öğr. Gör. Mehmet Emin Beyazçiçek, "Kanuni Bestekar Göksel Baktagir ve Udi bestekar Yurdal Tokcan, ülkemizde olduğu kadar ülke sınırları dışında Türk Müziğini hem sazlarıyla hem de besteleriyle en iyi şekilde temsil ederek birçok ödül aldılar. Göksel Baktagir, 2017 yılı sonunda T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri kapsamında müzik alanında layık görüldü. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerimizle birlikte, gecede bizlere enstrümanlarıyla eşlik ederek unutulmaz bir Türk Sanat Müziği Konseri yaşattılar. Gecede, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Avni Gökalp Türk Sanat Müziği eseri seslendirdi" diye konuştu.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından San. Öğr. Gör. Mehmet Emin Beyazçiçek ve konuk sanatçılara çiçek takdim edildiği geceye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Avni Gökalp, akademik ve idari personelle çok sayıda öğrenci katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA