GAÜN'de trafik sıkışmasına çözüm toplantısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi arasında GAÜN Ana Kapısı önündeki trafik sıkışıklığının çözümü konusunun da yer aldığı çeşitli işbirliklerinin ile ilgili üst düzey katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

GAÜN Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birçok ortak projeye imza atıldığını belirterek, "İşbirliği içinde güzel işler yapıyoruz. Çünkü hem üniversite hem belediye şehrimizin. Başkanımız ile böyle bir işbirliği içinde bulunduğumuz için de üniversitem adına son derece mutluyum. Bugün de üniversitemizin ana giriş kapısında aşırı yoğunluktan kaynaklanan trafik sıkışıklığının çözüme kavuşturulması için bir araya geldik. Hem üniversitemizin ana eksenini kaydırmayacak hem de trafiği rahatlatacak bir çözüm yolu bulacağımıza olan inancım tam" dedi.

Kent adına Gaziantep Üniversitesi ile birlikte yapılan başarılı çalışmalardan dolayı Rektör Prof. Dr. Ali Gür'e teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Üniversitemiz, kalkınma ve beşeri sermayenin merkezi kuşkusuz. Onun için biz Gaziantep'e 'Üniversiteler Şehri' diyoruz. Gaziantep Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi. Geldiğimiz noktada her şey değişiyor. İhtiyaçlar, şehirler, talepler değişiyor. Biz bunun için üniversitemiz ile geçmişte imzalanan protokoller de dahil olmak üzere 26 alanda işbirliği yapıyoruz. Günümüzde, şehirler, ülkeler yarışıyor. O nedenle doğru bir yönetim gerekiyor. Ulaşım Master Planı için çalışıyoruz. Bu konuda, üniversitenin etrafına baktığımızda, en sıkıntılı alanlarımızdan birisi. Koca bir şehir var burada. Bu şehrin ulaşım planlamasıyla ilgili arkadaşlarımızın yaptığı bir çalışma var. Sizin görüş ve önerileriniz var. Bu fikirleri tartışıp en iyi kararı alacağımıza inanıyorum. Yeni dönem başlamadan doğru kararlar almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Gaziantep Üniversitesi Ana Giriş Kapısı önündeki trafik sıkışıklığının önlenmesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Ardından da Büyükşehir Belediyesi ve GAÜN üst yönetimi alanda incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucu öğrencilerin Prime Mall tarafındaki giriş kapısından geldiklerinde kendilerine bisiklet tahsisi sağlanması da dahil birçok konuda fikir birliğine varıldı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi heyetinde Başkan Vekilleri Osman Toprak ve Erdem Güzelbey, Genel Sekreter Sezer Cihan ve daire başkanları hazır bulunurken, GAÜN üst yönetiminden ise, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Rektör Danışmanı Fahri Çepik, genel sekreter yardımcıları M. Ali Eminoğlu ve Nuh Okumuş yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA