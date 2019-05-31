GAÜN'de Suriyeli öğrenciler için iftar yemeği verildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Hollanda Dış İşleri Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Suriyeli öğrenciler burs programı projesi kapsamında GAÜN Seyirtepe Eğitim Uygulama Tesisi'nde iftar yemeği, resim sergisi ve sertifika töreni düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören çok sayıda Suriyeli öğrencinin katıldığı iftar yemeği sonrasında Toplumsal Duyarlık Projesi (TDP) desteğiyle resim sergisini hazırlayan Gaziantep Üniversitesi öğrencisi Zekiye Çavuş'un sergi hakkında düşüncelerini paylaştığı gecede Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi Muhammed Badreddin Alhusainy tarafından hazırlanan ve serginin hikayesinin anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldı.

Suriyeli öğrencilerimizle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, "Suriyeli öğrenciler bizim için çok önemli. Türkiye'de en çok Suriyelinin olduğu üniversiteyiz. Diğer üniversitelerden farklı olarak bu konuda ciddi anlamda inisiyatif aldık. Hem burada Suriyeli öğrenci sayısının artırılması hem de Suriye'nin içerisinde Meslek Yüksekokulu açılması konusunda ciddi anlamda çalışmalar yaptık" dedi.

"İstedikleri dilde eğitim alıyorlar"

Gaziantep Üniversitesi'nde 12 ayrı Arapça lisans eğitiminin verildiğini belirten Prof. Dr. Demir, "Türkiye'de Arapça öğretiminin yaygın bir şekilde en fazla yapıldığı üniversiteyiz, üç dilde eğitim yapıyoruz. Bununla yetinmiyoruz, özellikle Ortadoğu ve Arap ülkelerine Gaziantep Üniversitesi'nin tanıtımının yapılması konusunda ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede, Suriyeli öğrencilerimizin de rahat ettiğini düşünüyorum. Çünkü istedikleri dille eğitim alma imkanına sahipler. İsteyen Arapça, isteyen Türkçe isteyen de İngilizce eğitim alıyor. Suriyeli öğrencilerimiz için rahat bir kampüs ortamı var" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir'in Suriyeli öğrencilere hitaben yaptığı açılış konuşmasından sonra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, GAÜN Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Rüstem Yanar ve Kültür Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Arslan tarafından 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında düzenlenen halk oyunları, ritim ve koro kursuna katılarak sertifika almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA