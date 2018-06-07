Gaün'de "Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At" Projesinin Ödül Töreni Gerçekleşti

Gaziantep'te gerçekleştirilen Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Sen At" projesiyle ödül töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN,Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Sen At" projesi ödül töreni düzenlendi.

"Bu projeyle 64 bin öğrenciye dokunuyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonunda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Bu proje sadece bir kurum tarafından değil, Türkiye'nin ve Gaziantep'in en önemli kurumları tarafından sahiplenilip ortak akılla neslini kurtarmak adına çok önemli. Belediyeler, Milli Eğitim, Spor İl Müdürlüğü, Üniversite ve ana çatı olarak Gaziantep Valiliği yani bu kadar kurumu eş güdümlü çalıştırabilmek kolay değil ama mesele çocuklarımızsa bu konuda fedakarlıktan hiçbir zaman çekinmiyoruz. Bu proje ile ilköğretim çağındaki yaklaşık 64 bin öğrenciye dokunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bir hekim olarak özellikle tedavi amaçlı gelen obez çocuklarını gördüğünde çok üzüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Gür, "Bunun tek tedavisi var. Birincisi mümkün olduğu kadar obez çocuk doğumlarını engellemek, ikincisi ise çocukluk çağında obez çocuk oluşumunu engellemek. Batının içine düşmüş olduğu girdaba bizde yavaş yavaş düşüyoruz. Teknoloji o kadar ilerledi ki, bir yaşındaki çocuk telefonun tuşlarını açıyor olabilmesi bizleri sevindiriyor olabilir ama unutmayalım ki onun alacağı radyasyon dozu ve içine kapanacak olan teknoloji bağımlılığını hazırladığınız için kendinizle gurur duymayın. Çocuklarımızın teknoloji bağımlılığından nasıl kurutulacağını hesaplamak zorundayız. Okulda eğlenerek spor yapan sağlığını kazanan ve en önemlisi de toplumda zararlı bağımlılıklardan kurtulmak için önemli bir adım atan küçük neslimiz gelecekte bizim büyük kurtarıcılarımız olacak. O yüzden bu proje benim açımdan çok önemli. Proje için teklif geldiğinde, Üniversitemizin bütün imkanlarını ve çalışanlarını bu konuda seferber edeceğime dair söz verdim" dedi.

Beden eğitimi dersinin önemine vurgu yapan Rektör Gür, "Geçmişte ilköğretim çocuklarını beden eğitimi dersine sokmamak için doktorların kapısını az aşındırmadık. Rapor alsın, beden eğitimi derslerine girmesin aman sınavda başarılı olsun, çalışsın diye. En büyük hatayı orada yapıyorduk. Bu projeyle beraber çocuklarımız kırmayı, dökmeyi aynı zamanda tamir etmeyi öğreniyorlar, iletişim becerilerini geliştiriyorlar en önemlisi de sağlıklı bir bedenle birlikte ruhsal açıdan gelişmiş nesiller yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeye verdiği katkılardan dolayı ödül alan GAÜN öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Öztürk, projeye Gaziantep Üniversitesi olarak eğitimci eğitimi konusunda, okul müdürleri, öğretmenlere ve velilere uygulanacak olan anketlerin hazırlanmasında destek olduklarını söyledi. Doç. Dr. Öztürk, "Projedeki temel amacımızın çocuklarımızı beden, zihin, ahlak, ruh, ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüs değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapımcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmektir" diye konuştu.

Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Şehitkamil Belediye Başkanı Yardımcısı M.Hayri Özkeçeci, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Kamu Kurum ve Kuruluşların Temsilcileri, Projede yer alan eğitmenler ve çok sayıda izleyici katıldı.

Açılış konuşmalardan sonra projede görev alan ilkokul müdürlerine ve eğitmenlerine ödülleri takdim edildi. - GAZİANTEP