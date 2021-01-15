GAÜN'de "Sağlık Hukuku Sertifika Programı Eğitimi" verilecek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), "Sağlık Hukuku Sertifika Programı Eğitimi" kapsamında sağlık çalışanlarının yasal hakları, muayene öncesi, sonrası karşılaşılabilecek hukuki sorunlar ve bunların ortaya çıkması durumunda geliştirilebilecek hukuki savunmalar hakkında bilgiler verecek.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yaptığı yazılı açıklamada, salgın döneminde üniversite olarak sürece daha fazla katlı sunabilmek için önemli iş birlikleri ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını ve üniversite olarak onlar için en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Özaydın, "Bu kapsamda, Tıp Fakültemizde çalışanlarımızın sosyo-kültürel ve iş yeri çalışma iklimini geliştirecek birçok uygulamalar yaptık. Tıp Fakültesinde kullanılan tüm alet ve ekipmanların yeni teknoloji ürünü olmasına özen göstererek, aynı zamanda bu ekipmanların hijyen düzeyini de üst seviyelere çekmek için tüm tedbirleri aldık. Hijyen kuralları tüm süreçleriyle sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Özaydın, bölgenin en büyük spor komplekslerinden biri olan GAÜN SPORIUM'u Tıp Fakültesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açtıklarını dile getirdi.

Yaptıkları analizler sonucunda eğitim vermeye karar verdiklerini belirten Özaydın, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının görevleri esnasında karşılaşabilecekleri olağandışı durumlara, rutin muayene ve tedavi süreçlerine hukuksal olarak nasıl yaklaşmaları gerektiği, aynı zamanda yaşanan olumsuz bir durumda yasal haklarını bilerek süreç yönetimini nasıl yönlendirmeleri gerektiği noktasında geliştirdiğimiz bu eğitim, Gaziantep Üniversitesine özel olup, alanında aynı isimde bazı kısa süreli eğitimler olsa da bu içerikteki ilk eğitim olma özelliğini taşıyor. Sağlık Hukuku Sertifika Programı Eğitiminde, hukuk terminolojisi, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu, tıbbi standart sorumluluk, sağlık personelinin hukuki-idari ve cezai sorumlulukları, defansif tıp ve tıbbi malpraktis stres sendromu, sağlık hukukunda sigorta, aydınlatılmış onam ve sağlık personeli hukuki uyuşmazlık usulleri gibi ihtiyaca özel birbirinden gelişmiş farklı konular ele alınacaktır. İlgili kurs hakkında detaylı bilgi ve kayıt için http://gusem.gantep.edu.tr adresi ziyaret edilebileceği gibi 0342 360 18 55 numaralı telefondan bilgiler alınabilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal