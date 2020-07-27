GAÜN'de Proje Önerisi Geliştirme ve Eğitimi Bilgi Günü etkinliği
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GAÜN'de Proje Önerisi Geliştirme ve Eğitimi Bilgi Günü etkinliği

Bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemi içerisinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) TARGET Teknoloji Transfer Ofisi ve TÜBİTAK ARDEB işbirliği ile GAÜN araştırmacılarına yönelik olarak online ARDEB 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek...

GAÜN'de Proje Önerisi Geliştirme ve Eğitimi Bilgi Günü etkinliği
27.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:38

Bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemi içerisinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) TARGET Teknoloji Transfer Ofisi ve TÜBİTAK ARDEB işbirliği ile GAÜN araştırmacılarına yönelik olarak online ARDEB 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı "Proje Önerisi Geliştirme ve Eğitimi " Bilgi günü etkinliği düzenledi.

Programda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ile GAÜN Target Teknoloji Transfer Ofisi uzman personelleri, Gaziantep Üniversitesi ve bölgede yer alan diğer üniversitelerdeki ilgili araştırmacılar ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden 100'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Moderatörlüğünü Target Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Ekrem Tekin'in yaptığı programda, etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye'de 1005 projesinin önemli olduğunu, bu kapsamda sunulan fikirlerin patente dönüşmesini ve patente dönüşen bu fikirlerin sanayide yer bularak ticarileşmesi gerekliliğini vurguladı.

GAÜN Rektör Danışmanı Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ise araştırmacıların, doğru fikirlerin ve projelerin doğru kodlarla TÜBİTAK'a sunulmasının gerekliliğini belirterek özellikle üzerinde durulması gereken konunun yeni fikirlerin üretilmesi, ülkemizin dışa bağımlılığın azaltılması, yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin yerine yeni ürünlerin yeni fikirler ile karşılanması, teknoloji yarışında rekabetçiliği artıran fikirlerin/ürünlerin ortaya konulmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Bu fikirlerin nasıl ticarileştirileceğine bakılmasının bu anlamda sanayi açısından oldukça değerli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, sanayiye yansıyan projelerin gerçekleştirilmesi ve değerini, bu kapsamda, Ülkemiz 11.Kalkınma Planında belirtilen öncelikli alanlara yönelik eğilim gösterilmesinin bu alanlarda proje fikirlerinin geliştirilmesi ve sunulmasının önemi üzerinde bilgi verdi.

Program kapsamında TÜBİTAK uzmanları, Serkan Tuna ile Emrah Çevik, 1005 programı kapsamında öncelikli olarak TÜBİTAK'ın 1005 projelerine önem verdiğini, araştırmacıların bu alanda gerçekleştireceği projelerin çıktısı olarak patent ve sonrasında, Teydeb projeleri ile geçiş yapılmasının vurgusu yapıldı.

Programda, GAÜN Target Teknoloji Transfer Ofisi, araştırma projeleri uzmanı Özkan Kireç, birim olarak Üniversitemiz araştırmacılarına nasıl destek sağladıkları konusunda bilgi paylaştı. Bu kapsamda, proje öneri aşamasından proje sonuç aşamasına kadar olan süreçte, proje önerisi geliştirme, proje ön değerlendirme ve yazım aşamalarında GAÜN araştırmacılarına sağlanan desteklerden bahsederek, özellikle araştırmacıların TÜBİTAK'a proje önerisi sunmadan önce proje önerilerini paylaşmalarının, etkin ve doğru bir şekilde projenin sunulması ve projenin özgün yönünün anlatılmasında uygun bir dil ile anlatım gösterilmesinin önemi açısından öneriler sunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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