GAÜN'de "Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu
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GAÜN'de "Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu

14.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:22
GAÜN'de

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Türkiye'de üniversite bünyesinde bir ilk olma özelliği taşıyan Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin YÖK'ün 13 Ocak 2021 tarihli kararıyla kurulduğunu bildirerek, merkezin başta Gaziantep'e ve Türkiye'ye hayırlı...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Türkiye'de üniversite bünyesinde bir ilk olma özelliği taşıyan Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin YÖK'ün 13 Ocak 2021 tarihli kararıyla kurulduğunu bildirerek, merkezin başta Gaziantep'e ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme bireylerin sağlığını olumsuz etkiliyor.

Obezitenin bir hastalık olduğu gerçeğini herkesin kabul etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özaydın, "Obez hastaların yaşam kalitelerinde ciddi bir düşüş gözlenirken, ilerleyen aşamalarda da kronik birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına ve hatta ölüm olaylarının gerçekleşmesine sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çağın hastalığı olan obezitenin birçok kronik hastalığın temel altyapısını oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Özaydın, "Günümüzde hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan obezite, ne yazık ki ülkelerin sağlık harcamalarına da ciddi yük getirmektedir. Gaziantep Üniversitesi olarak birey ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen obezite ile mücadele kapsamında Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte obezite ile mücadele ve tedavinin yapılması amaçlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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