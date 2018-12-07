Gaün'de "Müzecilik Deneyimlerinin Paylaşılması" Paneli

Türkiye-Japonya Kültürel ve Teknik İşbirliği kapsamında Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) ev sahipliğinde Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından düzenlenen Türk Araştırmacılara verilen Kültür varlıkları ve müzeler konusundaki eğitimlerle ilgili "Müzecilik Deneyimlerinin Paylaşılması" konulu panel düzenlendi.



GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mavera Kongre Merkezinde gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, tarih boyunca 1800'lü yılların sonunda 1900'lü yılların başında Karkamış başta olmak üzere farklı uluslardan kazılar yapıldığını ama o kazılardan elde edilen birçok eseri kaybettiklerini belirtti.

Gür, şöyle devam etti:

"Tarihe saygı adı altında alıp eserlerimizi götürdüler. Ne mutlu bize ki o eserlerden birisini Zeugma'ya ismini veren Çingene Kızı'nı diplomatik girişimler sonucunda geri aldık. Keşke böyle olmasaydı. O yüzden Japon halkını farklı tutuyorum. Kendi medeniyetlerine saygıları olduğu gibi diğer medeniyetlerin tarih, kültür miraslarına da çok büyük saygıları var. O yüzden Kırşehir'e gitmeyeniniz varsa gidip orada o bahçeyi görün. Hem Japon otantik ortamını yaşayacaksınız, hem de Türkiye içesinde kurdukları o güzel bahçe içerisindeki enstitüyü ve çalışma azmini göreceksiniz."

GAÜN Turizm Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ise Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından desteklenen ve merkezi Kırşehir-Kaman'da bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Türk müzeci ve restoratörlerinin müzecilik ve kültür varlıklarının restorasyonu-konservasyonu konusundaki eğitim çalışmalarının oldukça önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların sonrasında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Takehiro Yasui ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Saçhihiro Omura'ya Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından hediye takdim edildi.

Hediye takdimi sonrasında, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Takehiro Yasui, Japonya ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı hakkında katılımcıları bilgilendiren bir sunum yaptı.