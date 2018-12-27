Gaün'de Muhteşem "Gazi'm Antep" Konseri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Gazi'm Antep" adlı Türk Halk Müziği Konseri GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlendi.

Türkülerin zaman zaman hikayelerinin de anlatıldığı ve öğrenciler tarafından görsel olarak canlandırıldığı gecede "Atına Binmişte, Değirmen Başında Vurdular, Vurun Antepliler" gibi çok sayıda halk müziği eseri seslendirildi. Konserin sonunda konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılının çeşitli etkinliklerle kutladığını söyledi. Prof. Dr. Gür, "Gaziantep Üniversitesi olarak her platformda her alanda harika işler başarıyoruz. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarımız büyük bir kadroyla muhteşem bir performans sergiledi. Hem dramasıyla hem performanslarıyla öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz güzel bir organizasyonla harika bir program yaptılar. 97. Yılında şehitlerimizi minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. Gecenin sonunda sanat yönetmeni Öğr. Gör. Hakan Tayüz'e çiçek takdim eden Rektör Prof. Dr. Gür etkinliğe katkı sağlayan ve coşkuyla salonu inleten koroya, konservatuvar öğrencilerine teşekkür etti. Geceye Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Öğr. Gör Fahri Çepik, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, akademik, idari personel ile çok sayıda öğrenci ve sanatsever de katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, konserin sonunda Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde GAÜN Kültür Müdürlüğüne bağlı Plastik Sanatlar Topluluğu tarafından, Tıp, Hukuk, Edebiyat, Hemşirelik, Eğitim ve Mühendislik gibi çok farklı alanlardan öğrencilerin hazırladığı canlı heykel performansını ve kara kalem sergisini gezdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA