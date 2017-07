Gaün'de Mezuniyet Coşkusu

Gaziantep Üniversitesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında mezun olan 8 bin 659 öğrenci kep atıp, mezuniyet coşkusu yaşadı.



GAÜN İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi sırasında yaşamlarını yitiren şehitlerimiz ve gazilerimizin hainlere karşı vatanımızı nasıl savunduklarını konu eden sinevizyon gösterisi yapıldı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, hainlere karşı ülke olarak verilen mücadeleye dikkat çekerek, o günlerin asla unutulmaması konusunda önemli mesajlar verdi.



Rektör Prof. Dr. Gür, "Bu millet kadirşinas bir millet. Her zaman iyiliğe karşı el uzatmış ama ihaneti de asla affetmemiştir ve asla affetmeyecektir. Birkaç hain çapulcu yine devletimizin güvenlik güçlerinin set çekmesiyle, imanlarıyla ve vatan sevdalarıyla bayrak dalgalansın diye askerinden polis gücüne, jandarmasına ve en önemlisi de halkın yediden yetmişine hepsi set oldular ve bu vatanı tekrar bize iade ettiler. Onlar var olduğu için biz varız ve asla bugünleri unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.



GAÜN Mezuniyet töreninde konuşan Vali Vekili Faik Arıcan ise, bilgi toplumunun en önemli sermayesinin insan olduğunu belirterek, insana yapılan yatırımın zor, zahmetli ve uzun vadeli olduğunu ama hedefi ilerlemek, gelişmek olan toplumların asla vazgeçemeyeceği bir husus olduğunu söyledi. Arıcan, "İnsana yapılan yatırımların en önemli kurumlarından birisi de üniversitelerdir. Üniversitede okuyan insanımız bir hayat formasyonu kazanır, topluma faydalı bir birey olarak mezun olur" diyerek, Gaziantep Üniversitesi idari ve akademik personele, öğrencilerin yetiştirilmelerin de, milli ve manevi değerlerle donatılmaların da gösterdikleri emekten dolayı teşekkür etti.



Artık yeni farklı bir hayata başlayacaksınız



Mezun olan öğrencilere seslenen Arıcan, "Farklı sorumluluklara sahip olacaksınız. Daha çok çalışacak, daha çok öğrenecek, araştıracak bu toplumun sorunlarıyla hemhal olacak ama bu sorunların da çözülmesi için hep beraber çalışacaksınız. Sizlerden arzu ve isteğimiz budur. Bu gayret büyük bir emek ister ama emek de sevgisiz olmaz. Bizler hepimiz bu vatanı seviyoruz. Bu vatanın fedakar bireyleriyiz. Hep birlikte bu toplumu daha yüceltmek, daha yükseğe çıkartmak için gayretle çaba harcayacağız. Bu azmi, gayreti sizlerde görüyorum. Hayat yolunuz başarı, mutluluk dolsun. Yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.



GAÜN'den mezun olmanın gururunu hep taşıyın



Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gür "Hayat sizler için yeni başlıyor. Şimdiye kadar sizi koruyup kollayan öğrenci olduğunuz için hayatını seferber eden aileleriniz, hata yapsanız da her şeyi sorma lüksünüz olan ve sizi özür dilediğinizde affetme alicenaplığını gösteren hocalarınız vardı, ama artık onlar yok. Artık hayat girdabının içine giriyorsunuz ama umutlu olunuz. Çünkü sizi böylesine bezedik ki, öylesine güzel bilgilerle donattık ki aldığınız bu saygın diplomanızla gittiğiniz kapılar size ardına kadar açılacak yeter ki siz Gaziantep Üniversitesi gibi yarım asırlık bir çınarın mezunları olmanın gururunu hep taşıyın ve asla aidiyetinizden vazgeçmeyin" dedi.



Sizi erdemli insanlar olarak topluma gönderdik



Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Biz sizi donattık. Sadece avukat, hukukçu, tıpçı, öğretmen, mühendis aklınıza hangi meslek gelirse gelsin yetiştirmedik. Aynı zamanda erdemli insanlar olarak topluma gönderdik. Size uzatılan bu kadirşinas elleri asla unutmayın. Anneleriniz, babalarınız size şu güne kadar en büyük yatırımı yaptı. Siz de lütfen onları unutmayın çekirdek aile adı altında büyük ailenizden vazgeçmeyin. Bu kadim üniversiteden aldığınız diplomalar size birçok kapıyı açacaktır ama kapıyı açtıktan sonra devam etmek sizin elinizde. Okumaya, çalışmaya devam edin. Hayat boyunca toleranslı olun. Empati yeteneğiniz çok gelişsin. Tartışın, konuşun ama çatışmaktan uzak durun. İlerideki hayatınızda yüzünüzden gülümseme, bakışınızdan şefkat gönlünüzden merhamet ve en önemlisi de toplum içerisindeki o ruhunuzu asla kaybetmeyin. Gaziantep Üniversitesinin güzide evlatları olarak her zaman iftihar edin" şeklinde konuştu.



GAÜN Öğretim elamanlarına hitap eden Gür, "Yetiştirdiğiniz eserlerinizle gurur duyun. Onlar anne, babaları tarafından size işlenmemiş bir madde olarak teslim edildiler ve siz o ham maddeyi öyle bir yonttunuz, öyle bir tasarladınız ki hem vatanına, milletine sadık, bayrağının dalgalanması için canını çekinmeden feda edebilecek ama aynı zamanda da inançlarından vazgeçmeyen ve en önemlisi de donanımlı bilgisiyle topluma faydalı olan neferler yetiştirdiniz, bu mutluluk sizindir" diyerek, öğrencilerle her zaman gurur duyduğunu ve anne-babalarında, çocuklarıyla ne kadar gurur duysa, onlarla ne kadar iftihar etse az olacağını söyledi.



Mezun öğrenciler adına konuşma yapan GAÜN Mimarlık Fakültesi 1. si Diren Ezgi Geyik ise, birlik, beraberlik ve kardeşlikten ödün vermeden, mesleki ve insani doğrular ışığında ortak akıl ve uzlaşı ile yaşam alanlarımızı ve kültürel değerlerimizi koruyup geliştirerek gelecek nesillere sürdürülebilir daha iyi bir dünya tasarlamak dileğinde bulundu. Eğitimleri boyunca katkı sağlayan GAÜN öğretim elamanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Diren Ezgi Geyik, tüm mezunlara bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarı diledi.



Diplomalar protokol tarafından verildi



Mezun olan öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi andını okuması sonrasında diploma ve hediyeleri Vali Vekili Faik Arıcan, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şehmus Demir ve Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı ve Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan ile Üniversite yöneticileri tarafından verildi. Mezuniyet törenine, Genel Sekreter Yardımcıları Burhan Akyılmaz ve Mehmet Ali Eminoğlu'nun yanı sıra çok sayıda öğretim elamanı, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.



Gecenin sonunda hep birlikte kep atan öğrenciler, muhteşem havai fişek gösterisinin sonrasında Grup Mecaz tarafından verilen konserde gönüllerince eğlendi. - GAZİANTEP