- GAÜN'de mezuniyet coşkusu

GAÜN'de 9 bin 550 öğrenci kep attı

Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten öğrencilere nasihat

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında mezun olan 9 bin 550 öğrenci kep atıp, mezuniyet coşkusu yaşadı.

Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olan gençlere tavsiyelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bugün çok önemli bir gün. Çalıştınız, başardınız, mezun oldunuz ve yeni bir dönemin eşiğindesiniz. Sizinle gurur duyuyoruz çünkü ülkemizin sizin gibi yetişmiş gençlere ihtiyacı var. Dünya ve Türkiye çok büyük bir değişimden geçiyor. Bu değişim çok derinlemesine ve geleceğimizi etkileyecek büyük trendler var. Hepimizi etkileyecek ama sizler Gaziantep Üniversitesi gibi çok köklü, kadim, başarılı bir Üniversitede değerler eğitimi aldınız. Gerekli sosyal becerileri kazandınız ve bu değişime ayak uydurmanın ötesinde ülkemize çok büyük katkılar vereceksiniz. Her zaman için azimli olmak, çalışmak esastır, bu nedenle hiç vazgeçmeyin. Mezun oldunuz, zorlu bir maraton bitti ama yeni maratonlar başlıyor. İş ararken, çalışırken başarı için çok daha ısrarcı olun, asla vazgeçmeyin ve şunu unutmayın ki, bir kapı kapanırsa mutlaka onlarca, binlerce kapı açılır. Kendinize ve başkalarına güvenin. Duygusal zekanın en önemli bileşenlerinden bir tanesi güvendir. Asla kötümser olmayın çünkü kendinize olan güven, kararlılık, azim, inanç mutlaka başarıyı getirir. Empati yapmayı unutmayın, nerede olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın kendinizi zaman zaman diğer arkadaşlarınızın, başkalarının yerine koyun çünkü empati yapmakta duygusal zekanın en önemli bileşenidir. Önümüzdeki dönemde bunu yaptığınız ölçüde hem kendinizle, hem toplumla, hem de çevrenizle daha barışık ve başarılı olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

İkbal ve istikbalimize katkı sağlayan herkes bu milletin öz evladıdır

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN mezuniyet töreni açılış konuşmasında, dünya demokrasilerine gerçekten örnek olacak, huzur ikliminde barışçıl bir şekilde, yüksek katılımla bir seçim yaşadıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Gür, "Biz her zaman aranan eleman yetiştirmeyi arzuluyoruz. Bu konuda iddialıyız. 53 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitemiz, diğer taraftan 4 binin üzerinde 107 ülkeden uluslararası öğrencisiyle de aynı zaman da dünya üniversitesi olduğunu da ispatlamış bir durumdadır. Biz Birleşmiş milletler gibiyiz. 107 ülkeden öğrenci olan böyle bir üniversitede, en ufak sıkıntı olmadan, barış içerisinde yaşıyorlar. Bununla iftihar ediyoruz. Türkiye'mizin istikrar, istiklal ve ikbali için katkı sağlayan herkes bu milletin öz evladıdır ve millet olarak da ikbal ve istiklalimiz için katkı sağlayanlarla her zaman beraber yürümekten onur duyacağız. O yüzden yeni meclisimiz oluşurken aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın son dönemdeki yapmış olduğu, dünyadaki başarıları, ilerleme, teknoloji ve eğitime yaptığı yatırımlardan dolayı ve özellikle de Üniversitemize sürekli verdiği destekten dolayı, hükumetimize ve vekillerimize sizin huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı.

GAÜN'den mezun olduğunuz için onur duyun

Mezun olan öğrencilere seslenen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür, "Eğitim, hayat boyu öğrenmek demektir. Biz size etiği, ahlakı ve bilgiyi öğrenmenin yollarını öğrettik, gerisi size kalmıştır. Mezun olmakla kitaplar kapanmıyor tam tersine bundan sonra işiniz daha zor çünkü ayaklarınız üzerinde durmak zorundasınız. Bu aşamadan sonra paylaşmanın zenginliğini, bilgiyi birlikte öğrenmenin çeşitliliğini ve aynı zamanda yanınızda bulunanlara kendinizden fedakarlık ederek destek verme zamanıdır. Türkiye artık eğitime çok büyük yatırımlar yapıyor. Ülkemizde Üniversite sayısı 207 oluyor. Büyük yatırımlarla Ar-ge'ye, alt yapıya ve ekonominin temeli olan ileri düzey teknolojik ürünler üretmek için yeni insan kaynaklarına ihtiyacımız var. İşte biz üniversiteler olarak 2023'e ve daha yüksek hedeflere giderken kaliteli, kalifiye ve niceliği yüksek meslek sahipleri yetiştirmek üzere üniversitelerimizi formatlıyoruz. Sizler bu formatlanmış eğitim sisteminden geleceğe katkı sağlayarak mezun oldunuz, donanımlısınız o yüzden Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olduğunuz için onur duyun ve bu kimliğe lütfen hayatınız boyunca leke getirmeyin" ifadelerine yer verdi.

Diplomalar protokol tarafından verildi

Mezun öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi andını okuması sonrasında diploma ve hediyeleri Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep milletvekilleri, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Bayram Yılmazkaya, Sermet Atay, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Şehinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir, Prof. Dr. Avni Gökalp, Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz tarafından verildi.

Mezuniyet töreni öğrencilerin hep birlikte kep atmalarıyla sona erdi.