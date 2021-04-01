GAÜN'de kütüphaneler haftası etkinliği
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GAÜN'de kütüphaneler haftası etkinliği

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GAÜN'de kütüphaneler haftası etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Türk Kütüphaneciler Derneği Gaziantep Şubesi tarafından 57'inci Kütüphane Haftası nedeniyle seminer gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Türk Kütüphaneciler Derneği Gaziantep Şubesi tarafından 57'inci Kütüphane Haftası nedeniyle seminer gerçekleştirildi.

GAÜN Cep Sineması'nda 2 oturum şeklinde düzenlenen seminere, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, SANKO Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi kütüphaneleri çalışanları katıldı. Seminerde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Erkan Özdemir tarafından katılımcılara, "Resmi Yazışma Kurallarında Gerçekleşen Değişiklikler ve Değişikliklerin Elektronik Ortama Yansıması ve Meslek Etiği" eğitimi verildi.

"Bir araya geldiğimiz için mutluyuz"

57'inci Kütüphane Haftasını kutlamanın sevincini yaşadığını belirten GAÜN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Erkan Özdemir, bilginin bir güç olduğu gerçeğiyle yüzleşen toplumların, bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve doğru bilgiye en hızlı şekilde erişim sağlamak için bilgi evi olarak adlandırılacak kütüphanelerin yolunu tuttuğunu söyledi. Özdemir konuşmasının devamında, "Kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlamak adına kütüphaneci ve kütüphane çalışanlarına yönelik 'Resmi Yazışma Kurallarında Gerçekleşen Değişiklikler ve Değişikliklerin Elektronik Ortama Yansıması' ve 'Meslek Etiği' konulu seminerler düzenledik. Bu vesile ile Gaziantep ilindeki kütüphanecileri ve kütüphane çalışanlarını bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadık. Bir toplumun gerçek hafızasının kütüphaneler olduğunun unutulmaması dileğiyle 57'inci Kütüphane Haftası kutlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

GAÜN'de kütüphaneler haftası etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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