Gaün'de Kadın Dekanların Oranı Türkiye Ortalamasının Üzerinde

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesinin bağlı fakültelerine atanan kadın dekanların oranının, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarındaki kadın dekan ortalamasının çok üzerinde olduğunu söyledi.

Üniversitelerde görev yapan akademisyen ve yönetici sayılarının cinsiyete göre büyük ölçüde farklılık gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Gür, "YÖK tarafından yayınlanan 2018 yılı istatistiklerine göre, ön lisans, lisans, enstitüler ve araştırma merkezlerinde çalışanları kapsayacak şekilde Devlet Üniversitelerinin öğretim elemanı sayısı 134 bin 689 olup, bu sayı içerisinde erkek akademisyen sayısı 76 bin 751 olup oranı yüzde 57 iken kadın akademisyen sayısı 57 bin 938 olup oranı yüzde 43 olarak görülüyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Gür, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının yönetim kadrosunda kadın dekanların oranına bakıldığında; dekanların yüzde 16'sının kadın olması, Gaziantep Üniversitesi özelinde bir karşılaştırma yapılmasında önemli bir veri olduğunu ifade etti.

16 Fakültemizin 6'sında kadın dekan yönetici görevinde

Gaziantep Üniversitesinde 16 Fakültenin 6'sında kadın dekan yönetici olarak görev yaptığını kaydeden Prof. Dr. Gür, şunları söyledi:

"Bu durumda Türkiye ortalaması yüzde 16 iken, Gaziantep'te kadın dekan oranının yüzde 37,5 olması yönüyle liyakat esaslı olmak kaydı ile fırsat eşitliği öne çıkan önemli bir özelliğimiz olarak ifade edilebilir. Ayrıca, Gaziantep Üniversitesinin 18 Yönetim Kurulu Üyesinin 6'sı kadın ve bu da yüzde 33,3'üne karşılık geliyor. Üniversite Senatomuzda kadınların temsil oranının yüzde 23,1 olması da kadınların üst yönetime dahil edilmesi konusunda üniversitemizi olumlu anlamda farklı kılan bir özelliğimizdir."

Türkiye'de Devlet Üniversitelerinde toplam 20 bin 879 profesörün görev yaptığını ve bu sayının 14 bin 300'ünün erkek, oran bakımından yüzde 68,4'e, 6 bin 579'unun ise kadın, oran bakımından yüzde 31,5 olarak dağılım gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Gür, Gaziantep Üniversitesinde 630 öğretim üyesinden 214'ünün kadın öğretim üyelerinden oluştuğunu ve bunların 35'inin profesör olduğunu vurguladı. Gür, "Kadın profesör oranının yüzde 31,5 olduğu bir ülke dağılımında, kadın dekan oranının yüzde 16'da kalması kadınların akademik unvanları artarken, yönetim süreçlerinde aktif görev almada aynı doğrultuda bir gelişim göstermediğini ifade etmektedir. Ancak Gaziantep Üniversitesinde kadın dekanların oransal dağılımının yüzde 37,5 olması kadın profesörlerin üst yönetime katılımında Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu sonucunu göstermektedir. Buna bağlı olarak üniversitemizde kadın akademisyenlerin akademik kariyeri ile yönetim kariyeri ilerlemesinin birbirine yakınlık gösterdiğini söyleyebiliriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA