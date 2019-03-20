Gaün'de İş Güvenliği Sempozyumu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü öncülüğünde, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği (İSGAM) ile bir GSM şirketi ortaklığında yürütülen Genç İş Sağlığı Güvenliği (Genç İSG) 2. Sempozyumu GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof.Dr. Ali Gür, "Bizim asıl zenginliğimiz dinamik nüfusumuzdur. Yapmamız gereken bu kalifiye nüfusu geleceğe sağlıklı taşımaktır" dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep'in İpek Yolu üzerinde bulunan, stratejik öneme sahip bir il olduğunun altını çizerken, "Yer üstü, yer altı kaynaklarını bir yana bırakalım. Bizim asıl zenginliğimiz dinamik olan nüfusumuzdur. Kaliteli ve kalifiye olan gençlerimizdir. Dolayısıyla bu kadar kalifiye olan bir genç grubunu biz geleceğe taşırken sağlıklı taşımak zorundayız. Onların yaşam kalitelerini korurken aynı zamanda üretimi de durdurmamamız gerekiyor. İşte bu yüzden İş Sağlığı ve Güvenliği önemli olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

İmkansızlıklar kazalara neden oluyor

Gaziantep'teki 5 OSB'de 140 binin üzerindeki işçinin makine başında olduğunu ifade eden Rektör Gür, "Bu kadar devasa büyük yapılar ve içlerinde çalışan dinamik bir nüfus var. 140 bin kişi sürekli makinaların başında. Eğer siz bunları iyi yönetemezseniz, sağlığını koruyamazsanız verimi nasıl artıracaksınız? Çünkü, imkansızlıklar kazalara davetiye çıkarır. Optimum mekanların ve imkanların oluşturulmadığı yerde zorlanan verim kapasite oranları maalesef büyük kazalara zemin hazırlıyor. Mekanlar iyi optimum şartlarda maksimum verim elde diyoruz. Ama, çalışanın yaşam kalitesi yok. Gece gündüz sürekli verim elde etmek için makinanın başında bütün bunları düşündüğümüzde yapmamız gereken şey; bir ferdimizi bile feda edemeyiz" şeklinde konuştu.

Hedef heryere ulaşmak

İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşmasında yapılabilecekleri belirlemek için sempozyumu düzenlediklerini anlatan İSGAM Başkanı Dr. Ömer Volkan Gök, "Bunun için önce workshoplarla bu şekilde başladık. Sizlerin fikirleri doğrultusunda bir sempozyum programı oluşturduk. Bakanlığımızın teklifi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eylem planına koymasıyla farklı bir boyuta geldi proje. 9 ilde yürütülecek bir projeydi. Ancak, rektörlerimizin ve üniversite yönetimlerimizin talepleri üzerine biraz sayıyı artırdık. Ulaşabildiğimiz her yere ulaşma hedefimiz var. Çünkü, ülke olarak hedeflerimiz var ve buna da elbet ulaşacağız. Bunlar da sizin sayenizde olacak" dedi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Furkan Yıldız da konuşmasında, Gaziantep Üniversitesi ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir protokol imzalandığını belirtirken, "Eminim ki içinizde İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde okuyan öğrencilerimiz de var. Teknik bir alan. Fakat bir taraftan da zevkli bir alan. Biz istiyoruz ki, özellikle eğitim hayatını aştığında yani çocukluk çağlarından itibaren ve devam eden eğitim sürecinde de gençlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalığı ve bilincini aşılayabilmek. Çünkü İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturabilmek sabır isteyen yani bir kültür oluşturmak istiyorsanız bir konuyla ilgili sabırlı bir şekilde hareket etmek gerekiyor adeta kanaviçe örer gibi" ifadelerini kullandı.

"En değerli varlığımız gençler"

Proje ortaklarından GSM firmasının İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Dr. Serkan Alkan da, İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri olarak en değerli varlığımızın insan olduğunu göz önünde bulundurduklarını ifade ettiği konuşmasında, "Ülkemizin de en değerli varlığının gençliğimiz olduğunun bilincinde olarak İş Sağlığı Güvenliği kültürünün gelişmesine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda kamu da, özel sektör de üstüne düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çabalıyor. Ama, burada bütün konu bizim yetki alanımızda değil. Bu alanda sizlere de düşen pek çok sorumluluk var. Sizlerin bu sorumluluğun gereğini yerine getireceğinize olan inancımız da tam. Çünkü, Türkiye'deki iş kazalarının yüzde 89'u insan hatalarından kaynaklanan kazalar. Bu bilinci geliştirirsek kazaları da azaltmamız mümkün olacak" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA