Gaün'de İpekyolu Kariyer Fuarı Başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve 10 paydaş Üniversitenin katılımı ile Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde 7.'si düzenlenen 'İpekyolu Kariyer Fuarı' açılış töreni gerçekleşti.

Gaziantep Üniversitesi mavera merkezinde gerçekleşen Fuarda çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcileri öğrencileri bilgilendirmek üzere stant açarken, gençler 2 gün sürecek olan Kariyer fuarında stantlarda kariyerleri ile ilgili piyasanın neye ihtiyacı olduğunu daha iyi anlamak için kafalarındaki soruları netleştirecek.

"Artık firmaları gençlerimizin ayağına geliyor"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür en büyük güçlerinin genç nüfusları olduğunu belirterek, gençleri doğru yönlendirmek gerektiğini vurguladı. Eskiden gençlerin firmaların kapısında beklediğini şimdi ise firmaların geçlerin ayağına geldiğini ifade eden Rektör Gür, "Bizim en büyük kaynağımız insan kaynağımızdır. Yaşlanan dünyaya karşı genç nüfusuyla büyük bir dinamizim oluşturan risk alma becerisi olan ve söz konusu vatan millet olunca da canını vermekten çekinmeyen bir gençliğimiz var. Ancak bu gençliği geleceğe doğru taşımak zorundayız. Türkiye 2023, 2071 hedeflerine bu gençlerle gidiyor. Üniversitelerimizin sayısı nüfusumuza göre fazla değil, ancak kaliteli ve alt yapısı güçlü Üniversiteler oluşturmak zorundayız. ve gençlerimiz buralarda eğitim aldıktan sonra iş sahalarında aranan eleman olmalıdır. İşte bu yüzden biz üniversiteler olarak kariyer fuarları düzenliyoruz. Bu konuda şimdiye kadar üniversitelerimiz bireysel olarak yapıyorlardı ama değişen dönüşen aynı zamanda bir ferdini bile heba etmemek adına her türlü kararı alan bir Cumhurbaşkanı sisteminde artık stratejik olarak bütün bölgelere yayılan ihmal edilmemiş hiçbir üniversite bırakılmadan herkes bu işin içerisine dahil ediliyor. Eskiden gençler mezun olacağı zaman firmaları kovalıyordu. Hangi firmayla görüşsem randevu verirler mi kaygısı vardı. Ama şuanda devlet o kadar büyüdü ve gelişti ki, büyük firmaları ve devletin en kritik kurumlarını da gençlerin ayağına getiriyor. Bu yüzden ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise, "Devlet olarak bize düşen herkese eşit mesafede olmak, herkese şeffaf davranabilmek ve herkese fırsat eşitliği sağlayabilmektir. Şuanda buradaki stantlarımızda 70 civarında kamu kurumu var. Hepsinin yöneticileri burada ve onlarla oturup konuşacaksınız sorularınıza cevap arayacaksınız. Kariyer kolay belirlenebilen bir konu değildir. Onun için buradaki stantları gezmeyi ihmal etmeyin. Biz 206 üniversite ve 7,5 milyon üniversite öğrencisi olan bir ülke olarak. Artık yetenek üretimi yapmak zorundayız. Reel sektör kamu gibi kurumlarımız bunu yapmak zorundadır" diye konuştu. Gaziantep valisi Davut Gül de, fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek, gençlerin stantları gezerken piyasanın ihtiyacını daha iyi anlayabileceklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Fuara katkıda bulunan firmalara plaket verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA