GAÜN'de hekim gözüyle 'kader' anlatıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan, konuşmacılığını GAÜN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cesur'un yaptığı 'Hekim Gözüyle Kader' konulu konferans gerçekleştirildi.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Mehmet Cesur kader konusuna değinerek, kişisel sorumlulukları inançlarla çatışmaya girmeden net ayırılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Cesur, "İnançlarımız sorumluluklarımızı destekler, durum tersine döndüğünde sorumluluğu kadere atıp kendi sorumluluğumuzu unutuyoruz. Kader, düşünce tarihi boyunca en çözülmez sırlardan bir tanesidir. Bazen sorunun pratik sonuçlarını belirleyebilmek için sorun çözmek gerekir. İnsan düşüncelerini düzeltmeden duygularını düzeltemiyor, duygularını düzeltemeden davranışlarını düzeltemiyor. Hayatın akışı içerisinde insan bu sorunu kafasında, pratikte halletmesi gerekir" şeklinde konuştu.

İnsanın öncelikle zarar vermeme üzerine odaklanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Cesur, konuşmasının devamında, "Bazen sorunu çözmek ya da çözmemek bir anlam ifade etmiyor. Gündelik hayatımızı doğrudan etkilediği için bu konudaki temel prensiplerin zihnimizde canlanması lazım. Elinde olmayan şeylere üzülmek de insanı yıpratabilir. Bazen de insan elinde olan şeyi kader havale edip sorumsuzca hayat yaşayabiliyor. Bu ikisi arasındaki ince dengeyi tutturabilmek için bu konuyu önemli derecede kendine dert edinmesi gerekiyor, yoksa insan yanılır, yanlış şeyler yapabilir" diye konuştu.

Programa GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Fatih Evyapan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP