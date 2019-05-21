Gaün' de "Dolabını Gönüllere Aç" Projesi

Gaziantep Üniversitesi'nde TDP(Toplumsal Duyarlılık Projeleri) dersi kapsamında GAÜN Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından "Dolabını Gönüllere Aç" isimli proje gerçekleştirildi.

Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aytaç proje ile ilgili, "Yaptığımız şeyin öğrencilerimize faydası olsun istedik. Öğrenci arkadaşlarla böyle bir proje gerçekleştirelim dedik. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kıyafet konusunda destek sağlayarak bu projeye başladık. Fakültemizden de dışarıdan da hassasiyet göstererek bize destek sağlayan birçok kişi oldu. Bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Hatta daha da geniş kapsamlı bir hale getirmek istiyoruz. Proje Tıp Fakültesi'nin yaptığı bir projedir. Öncelikli olarak ihtiyaç sahibi olan tıp öğrencilerimize kıyafet desteği sağlıyoruz. Ancak diğer üniversite öğrencilerimizde bu kıyafet desteğinden yararlanabilir. Çünkü fazlasıyla kıyafetimiz mevcut. Projemizi destekleyen Sayın Rektörümüze ve Dekanımıza teşekkürlerimi iletmek isterim. Bizden desteklerini hiç esirgemediler. Projemiz Gaziantep Üniversitesi ile sınırlı kalsın istemiyorum. Bu proje Gaziantep'te ki tüm sağlık sektörünü kapsayabilir. Sektörde çalışan herkesin desteğini bekleriz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA