Gaün'de Belge Takdim Töreni Düzenlendi

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir, Prof. Dr. Avni Gökalp, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, akademisyenler ve idari çalışanların katıldığı "Belge ve Plaket Takdim Töreni" GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlendi.

REKTÖR PROF. DR. GÜR: GAÜN ÖNCÜ BİR ÜNİVERSİTE

Profesörlüğe yükselen 23 Doçent ile Doçentliğe yükselen 32 Dr. Öğretim Üyesine belge takdiminin yapıldığı törende, akademik ve idari personele seslenen Rektör Prof. Dr. Ali Gür, 3 bin 500 idari ve yaklaşık bin 550 akademik personel olmak üzere büyük bir aile olduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Gür, "Bu ailenin aynı zamanda 53 binden fazla öğrencisi var. Sadece şehrimizde değil bölgemizde ve coğrafyamızda önemli, lider konumunda olan öncü bir üniversiteyiz. Marka değerimiz yüksek ve bölgemize yön verdiğimiz için sorumluluğumuz ağır. Bize teslim edilen 53 binden fazla öğrencimizi inanç, kültür, medeniyet ve köklerinden kopmadan bilgiyle donatıp, toplumumuza kazandırma zorunluluğumuz var. Bu kadar yoğun bir şehirde, göç alan bir coğrafyada, büyük bir üniversitede, sorunsuz bir yıl geçirdiğimiz için bütün idari ve akademik personelime teşekkür ediyorum. Bu sorunsuzluğun ötesinde güzel yatırımlar yapıp, kalitemizi koruyup, akreditasyon kurulardan olumlu puanlarla geçip akademik yılımızı tamamladığımız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin bölgenin en iyi hastanelerinden birisi olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Gür, "Gaziantep Üniversitesi bölgede öncü bir üniversite, özelikle hastane çalışanları olarak büyük hizmet sunuyorsunuz. Hastaneyi özelikle söylüyorum çünkü kamuoyuyla, halkla birebir iletişimi olan bir alan. Hastanedeki en küçük bir memnuniyetsizlik Üniversitenin diğer alanlarına da yayılıyor. İşin güzel tarafı hastanemizin hizmet kalitesi açısından şehirde büyük bir kabulü var. Daha önce 55 binlerde olan poliklinik sayımız şuada 95 binin üzerinde. Dolayısıyla yüzde 80'e varan bir hasta memnuniyet artışıyla birlikte hasta kabul oranımız oldukça yüksek. Eğer bu hastalar memnun olmasaydı bu kadar alternatif hastane arasında üniversitemizi tercih etmezlerdi" diye konuştu.

Prof. Dr. Gür "Uzun yıllardır yapılmayan görevde yükselme sınavını şeffaf bir şekilde yaptık. Yakın bir zamanda idari personellerimizin görevde yükselme alanlarına göre kadro eşleştirmeleri yapılarak atamaları yapılacak. Çalıştığınız sürece hiçbir referans aramadan direkt olarak hak ettiğiniz mevkilere gelebilirsiniz. Sınav da başarılı olan personeli tebrik ederim. Birlikte çalıştığımız iki yıl içerisinde, idari ve akademik personel olarak büyük fedakârlık yaparak kaliteyi koruduk. Üniversitemiz bölgesinde lider konumunda, burada hepinizin payı var" şeklinde konuştu.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Akademik Personel Belge Takdim Töreninde; Gaziantep Üniversite'nde yeni göreve başlayan akademik ve idari personele, unvan alan, 25 hizmet yılını dolduran, emekli olan idari personele ve vefat eden personel yakınlarına Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından belgeleri takdim edildi.