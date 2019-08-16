GAÜN'de Ayakkabı Test Laboratuvarı tanıtıldı

16.08.2019 14:49

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından projelendirilen Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın tanıtımı yapıldı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı ortaklığında tamamlanan Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın tanıtımı için tören düzenlendi.

Burada konuşan GAÜN Rektör Danışmanı ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Türkiye'de Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 8 meslek yüksekokulundan biri olduklarına değindi.

Yılmaz, üniversite sanayi iş birliğine işaret etti, okullarının bu açıdan önemini anlattı.

Gaziantep'te gelişen ve kümelenen ayakkabı sektöründe, ayakkabı test laboratuvarına büyük ihtiyaç olduğunu aktaran Yılmaz, "Gaziantep'in, Türkiye ayakkabı sektöründeki payı yüzde 21. Bu pay her geçen gün daha da artıyor. Markalaşma ve satış rakamlarında artışların sağlanması için yenilikçi ürünler geliştirilmelidir. Bu doğrultuda kurduğumuz laboratuvar, Ar-Ge çalışmaları için de önemli bir kaynak özelliği taşıyor. Şu anda Gaziantepli ayakkabıcılar, test için ürünlerini İstanbul'a gönderiyor. Bu hem zaman kaybına, hem de daha fazla masrafa yol açıyor. Oysa laboratuvarımızın Türk Akreditasyon Kurumunca akreditesi tamamlandığında test sonuçlarını aynı gün alabilecekler." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise sektörün ihtiyaçları doğrultusunda açılan Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın ayakkabı ve terlik üreticilerine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA