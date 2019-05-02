Gaün'de Ahşap Köprü Yarışması

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından "Ahşap Köprü Yarışması" düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin takım olarak tasarımını ve üretimini yaptıkları maket köprülerle katıldıkları yarışmanın jüri üyeliğini Prof. Dr. Mustafa Özakça, Doç. Dr. Nildem Tayşi, Dr. Mehmet Tolga Göğüş ve İMO yönetim kurulu üyesi Selçuk Soysüren yaptı.

Yarışmada Hamza Doğan, Ersin Çalışkan, Samed Onur, Azat Bazhimar, Sadık Kaçmaz'dan oluşan "Binder Bridge" grubu birinci, Maan Alshihabi, Selahattin Hoşkar, Marwan Alshawi, Diana Droubi, Rajab Alkhatib'den oluşan "Southern Team" ikinci, Ahmet Burak Ünlü, Ayşegül Öztürk, Mücahit Çalışkan, Alperen Kaçmaz, Şevki Taşkın'ın yer aldığı "Grup Bordo Baretliler" üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini İMO Yönetim Kurulu adına İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk takdim etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doç. Dr. Nildem Tayşi, yarışmanın amacının katılımcılara takım olarak hareket etmeyi öğretmek olduğunu belirterek, "Öğrenciler teoride öğrendikleri bilgileri sistematik ve pratik olarak uygulama becerisini gözlemleme imkanı buldular. Yarışma, GAÜN İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim gören tüm öğrencilere açıktı. Yarışmaya toplam 25 grup başvurdu ve bunlardan 23'ü köprüleriyle yarışmaya katıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA