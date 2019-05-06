Gaün'de 6. Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu ve Lojistik Derneği (LODER) işbirliğinde hazırlanan '6. Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı' açılış programı düzenlendi.

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan, günümüzde rekabetin önemli olduğu sektörlerde, daha düşük fiyatlarla ürünü yerine teslim etmek açısından lojistiğin öneminin günden güne arttığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Karahan, "Sektörlerde yaşanan yoğun rekabete Gaziantep güçlü altyapısıyla hazır. Gaziantep, Türkiye'nin 6. büyük ekonomisine sahip. Biz de bu kapsamda Oğuzeli Meslek Yüksekokulu olarak toplumun her alanına dokunan programlar açmak istedik. 2011 yılında Lojistik Programı okulumuzda açıldı ve 130 öğrencisiyle eğitim-öğretim hayatına devam ediyor" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokuluna işbirliği ve ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek konuşmasına başlayan Lojistik Derneği Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, dış ticaret ve lojistiğin önemine değinerek, ticaret olmadan lojistiğin olmayacağını, lojistik olmadan da ticaretin olmayacağını söyledi. Prof. Dr. Tanyaş, "Ülkemizi geliştirmek ve büyütmek istiyorsak mutlaka dış ticarete dayalı bir politika izlememiz lazım. Bununda ana anahtarlarından birisi lojistiktir. Türkiye'nin jeopolitik durumuna baktığımızda, 3 kıtanın kavşak noktası olan bir ülke, hem kuzey-güney hattı hem de doğu- batı hattından baktığımız zaman önem arz eden bir yerdeyiz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Lojistik Eğitim Standartları (LES) Komitesi Üyesi Barbaros Büyüksağnak Lojistiğin öneminde değindikten sonra 'LES Güncel Durum' sunumu gerçekleştirildi. Çalıştayın ilk bölümü çalıştaya önemli destekleri bulunan OSF Lojistik Yöneticisi Ali Serdar Kocaoğlu'nun OSF firmasının sektöre katkıları, mevcut piyasadaki konumu, firmanın dış ticaret ağları, Lojistik ve lojistik eğitiminin önemli ile ilgili sunumuyla sona erdi.

Çalıştayın Cumartesi sabah öğleden önceki ikinci oturumu GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanifi Murat Mutlu'nun moderatörlüğünde "Paydaş Görüşleri" oturumu ile başladı. Bu bölümde Göksu Uluslararası Taşımacılık Yöneticisi Merter Tümer, MSC MedLog Lojistik Satış Takım Lideri Ecem Yalçın, LİMAKport İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Bölge Müdürü Taner Tabuk, CMA Lojistik Bölge Satış Sorumlusu Cem Lafçı, DHL Worldwide Express Satış Müdürü Mehmet Hanifi Özkan'ın katılımıyla panelde lojistik sektörünün önemi, lojistik eğitiminden ve mezun öğrencilerden sektörün beklentileri ve lojistik firmaları ve üniversite arasındaki işbirliğinin sürdürülebilirliği üzerine görüşler paylaşıldı.

Panelistlere GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ve belirten Lojistik Derneği Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Çalıştay koordinatörleri Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Özpolat ve Öğr. Görevlisi Ayşe Bahar tarafından plaket takdim edildi. Etkinliğe Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl'ün yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen açılış programından sonra, GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda '6. Lojistik Eğitim Standartları Çalıştay' programının diğer oturumları gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA